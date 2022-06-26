НАТО рекордно збільшить контингент на сході та визнає РФ "безпосередньою загрозою" – ЗМІ

На саміті НАТО в Мадриді 28-30 червня члени Альянсу ухвалять рішення про рекордне з часів Холодної війни збільшення контингенту на сході та переосмислення відносин із Росією та Китаєм.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі El Pais.

Зазначається, що мета зустрічі лідерів країн Альянсу – показати Росії, що НАТО готове до реагування на будь-які агресивні дії проти своїх членів.

За даними джерел El Pais, результатом обговорень у межах НАТО стане оновлення так званої концепції оборони і стримування, яке передбачає збільшення озброєнь і військових, готових до оборони країн Альянсу.

Йдеться, серед іншого, про збільшення присутності у східних країнах НАТО з рівня бойових груп (складаються з 1000-1600 військових) на рівень бригад (налічують близько 5000 військовослужбовців, а також користуються більшою автономією дій).

При цьому деякі держави НАТО навіть хочуть створити на сході дивізії, які можуть налічувати до 15 тисяч військових. У такому разі це буде найбільшим розгортанням військ Альянсу у східних країнах з часів "холодної війни".

Окрім того, в новій Стратегічній концепції НАТО пропонується назвати Росію "прямою і безпосередньою загрозою Альянсу", а Китай – "довготривалим геостратегічним і системним викликом".

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Нагадаємо, НАТО проведе саміт у Мадриді 28-30 червня.

Очікується, що члени Альянсу мають узгодити нову модель оборони східного флангу у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Саміт у Мадриді також погодить новий пакет допомоги Україні. У зустрічі дистанційно візьме участь президент України Володимир Зеленський.