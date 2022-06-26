НАТО рекордно увеличит контингент на востоке и признает РФ "непосредственной угрозой" - СМИ

На саммите НАТО в Мадриде 28-30 июня члены НАТО примут решение о рекордном со времен Холодной войны увеличении контингента на востоке и переосмыслении отношений с Россией и Китаем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале El Pais.

Отмечается, что цель встречи лидеров стран Альянса – показать России, что НАТО готова к реагированию на какие-либо агрессивные действия против своих членов.

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По данным источников El Pais, результатом обсуждений в рамках НАТО станет обновление так называемой концепции обороны и сдерживания, предполагающей увеличение вооружений и военных, готовых к обороне стран Альянса.

Речь идет, среди прочего, об увеличении присутствия в восточных странах НАТО с уровня боевых групп (состоят из 1000-1600 военных) на уровень бригад (насчитывают около 5000 военнослужащих, а также пользуются большей автономией действий).

При этом некоторые государства НАТО хотят даже создать на востоке дивизии, которые могут насчитывать до 15 тысяч военных. В таком случае это будет самым большим развертыванием войск Североатлантического союза в восточных странах со времен "холодной войны".

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Кроме того, в новой Стратегической концепции НАТО предлагается назвать Россию "прямой и непосредственной угрозой Альянсу", а Китай - "долговременным геостратегическим и системным вызовом".

Новая характеристика России на мне подчеркнули уровень обеспокоенности возможным нападением Путина на члена НАТО, что может привести к эскалации конфликта между ядерными государствами.

Напомним, НАТО проведет саммит в Мадриде 28-30 июня.

Ожидается, что члены НАТО должны согласовать новую модель обороны восточного фланга в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Кроме того, саммит в Мадриде согласует новый пакет помощи Украине. В мадридском саммите дистанционно примет участие президент Украины Владимир Зеленский.