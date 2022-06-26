Миколаївські десантники збили російський "Алігатор"
Неділя, 26 червня 2022, 21:09
Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".
Джерело: facebook-сторінка 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва
Дослівно: "Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".
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Грізну новітню техніку окупантів було назавжди приземлено з ПЗРК "Ігла".
Нагадаємо: Нещодавно зранку 22 червня десантник Назар на східному напрямку збив із ПЗРК "Ігла" ворожий "Алігатор".