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Миколаївські десантники збили російський "Алігатор"

Денис КарловськийНеділя, 26 червня 2022, 21:09
російський ка-52 "алігатор". фото: getty images

Військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади збили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Джерело: facebook-сторінка 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва

Дослівно: "Сьогодні, 26 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцями одного з підрозділів 79-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був збитий російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Грізну новітню техніку окупантів було назавжди приземлено з ПЗРК "Ігла". 

Нагадаємо: Нещодавно зранку 22 червня десантник Назар на східному напрямку збив із ПЗРК "Ігла" ворожий "Алігатор".

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Теми: Миколаївська областьЗбройні силиавіа
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