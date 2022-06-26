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Николаевские десантники сбили российский "Аллигатор"

Денис КарловскийВоскресенье, 26 июня 2022, 21:09
Николаевские десантники сбили российский Аллигатор
российский ка-52 "алигатор". фото: getty images

Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: facebook-страница 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева

Дословно: "Сегодня, 26 июня, на одном из направлений, военнослужащими одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

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Грозная новейшая техника оккупантов была навсегда приземлена с ПЗРК "Игла".

Напомним: Недавно утром 22 июня десантник Назар на восточном направлении сбил с ПЗРК "Игла" вражеский "Аллигатор".

Темы: Николаевская областьВооруженные силыавиа
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