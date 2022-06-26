Николаевские десантники сбили российский "Аллигатор"
Воскресенье, 26 июня 2022, 21:09
Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
Источник: facebook-страница 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева
Дословно: "Сегодня, 26 июня, на одном из направлений, военнослужащими одного из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был сбит российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".
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Грозная новейшая техника оккупантов была навсегда приземлена с ПЗРК "Игла".
Напомним: Недавно утром 22 июня десантник Назар на восточном направлении сбил с ПЗРК "Игла" вражеский "Аллигатор".