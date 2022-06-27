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Лідери країн G7 стурбовані глобальною економічною кризою – Шольц

Ольга Глущенко Понеділок, 27 червня 2022, 00:25
КАНЦЛЕР НІМЕЧЧИНИ ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО: GETTY IMAGES

Лідери країн "Великої сімки" стурбовані економічною кризою, що насувається, на тлі інфляції та зниження темпів розвитку економіки.

Джерело: канцлер Німеччини Олаф Шольц, цитує Reuters

Пряма мова: "Всі члени країн "Великої сімки" стурбовані кризою, з якою ми стикаємося – падіння темпів зростання економіки в деяких країнах, ріст інфляції, дефіцит сировини, порушення поставок – це чималі проблеми".

Нагадаємо: Лідери країн "Великої сімки" у підсумковій заяві саміту хочуть оголосити про своє зобов’язання надавати безстрокову підтримку Україні для її захисту проти російської агресії.

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Теми: ШольцG7економікакриза
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