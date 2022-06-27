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Лидеры стран G7 обеспокоены глобальным экономическим кризисом – Шольц

Ольга ГлущенкоПонедельник, 27 июня 2022, 00:25
КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ ОЛАФ ШОЛЬЦ. ФОТО: GETTY IMAGES

Лидеры стран "Большой семерки" озабочены надвигающимся экономическим кризисом на фоне инфляции и снижения темпов развития экономики.

Источник: канцлер Германии Олаф Шольц, цитирует Reuters

Прямая речь: "Все члены стран "Большой семерки" озабочены кризисом, с которым мы сталкиваемся – падение темпов роста экономики в некоторых странах, рост инфляции, дефицит сырья, нарушение поставок – это немалые проблемы".

Напомним: Лидеры стран "Большой семерки" в итоговом заявлении саммита хотят объявить о своем обязательстве оказывать бессрочную поддержку Украине для ее защиты против российской агрессии.

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Темы: ШольцG7экономикакризис
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