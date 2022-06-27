Росіянка Сапега попросила Лукашенка про помилування

Росіянка Софія Сапега, яка відбуває шестирічний термін у колонії за адміністрування опозиційного телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", попросила самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка про помилування.

Джерело: російська служба ВВС

Деталі: Зазначається, що Сапега 22 червня передала клопотання про помилування до адміністрації колонії ІЧ-4 у Гомелі, куди її перевели із СІЗО три тижні тому. Про це повідомив адвокат сім'ї засудженої Антон Гашинський.

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У зверненні 24-річна ув'язнена просить президента Лукашенка звільнити її від відбування шестирічного терміну або замінити його більш м'яким покаранням. "Я лише хочу бути поряд зі своєю родиною... Я хочу вільно дихати...", йдеться у клопотанні.

6 травня суд у Білорусі засудив Сапегу до 6 років колонії за звинуваченням у "розпалюванні соціальної ворожнечі та незаконному зборі відомостей про приватне життя чиновників".

Вона також має виплатити 175 тисяч білоруських рублів компенсації моральної шкоди сотням людей, які, на думку суду, постраждали від її роботи у телеграм-каналі "Чорна книга Білорусі". Там публікувалися особисті дані білоруських силовиків, чиновників, суддів та журналістів державних ЗМІ. Наразі канал заблокований.

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Оскаржувати вирок Сапега не стала, 17 травня він набув чинності. У проханні про помилування вона повідомляє, що визнала провину і виконала всі умови досудової угоди зі слідством: "надавала повні, послідовні, правдиві та зізнання" і "сприяла слідству у розкритті низки злочинів, скоєних іншими особами".

Сапега пише Лукашенку, що на скоєння злочинів її спонукали "молодість і дурість", а також нестійкий психічний та фізичний стан.

Росіянка пояснює, що "потрапила під вплив деструктивно налаштованої групи людей", а перебуваючи за ґратами "повністю усвідомила протиправність і незаконність" своїх дій і "щиро кається" в них.

Росіянка просить самопроголошеного президента РБ виявити поблажливість і повірити в її виправлення, дати їй шанс "на те, щоб бути корисною суспільству, і бути поряд зі своєю мамою та татом".

Раніше адвокат Гашинський говорив Бі-бі-сі, що для помилування необхідно погасити всю зазначену у вироку суму. Сапега пише у проханні, що "на сьогодні" ні в неї, ні в її батьків немає грошей, щоб погасити весь борг. Але вона "не складає з себе обов'язку" виплатити борг потерпілим.

До клопотання додано прохання про особисті поруки. Хто саме поручився за Сапегу, захист не розкриває.

Клопотання засудженої адміністрація колонії має направити до Комісії з помилування. У разі його відхилення вона зможе повторно просити про помилування за півроку.

Що передувало: Лукашенко 3 червня заявив журналістам, що Сапегу можна передати Росії. "Шкода дівчинку. Треба це питання вирішувати", цитували його слова білоруські ЗМІ. "Вона ж росіянка... У нас є практика. Ми можемо російського громадянина передати до Росії. Нехай вона там відбуває термін. Або вони що хочуть, там роблять. Думаю, для неї наука велика", - говорив він.

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