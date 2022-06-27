Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Россиянка Софья Сапега, отбывающая шестилетний срок в колонии за администрирование оппозиционного телеграм-канала "Черная книга Беларуси", попросила самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко о помиловании.

Источник: русская служба ВВС

Детали: Отмечается, что Сапега 22 июня передала ходатайство о помиловании в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле, куда ее перевели из СИЗО три недели назад. Об этом сообщил адвокат семьи осужденной Антон Гашинский.

В обращении 24-летняя заключенная просит президента Лукашенко освободить ее от отбывания шестилетнего срока или заменить его более мягким наказанием. "Я лишь хочу быть рядом со своей семьей… Я хочу свободно дышать…", говорится в ходатайстве.

6 мая суд в Беларуси приговорил Сапегу к 6 годам колонии по обвинению в "возбуждении социальной вражды и незаконном сборе сведений о частной жизни чиновников".

Она также должна выплатить 175 тысяч белорусских рублей компенсации морального вреда сотням людей, которые, по мнению суда, пострадали от ее работы в телеграм-канале "Черная книга Беларуси". Там публиковались личные данные белорусских силовиков, чиновников, судей и журналистов государственных СМИ. Сейчас канал заблокирован.

Обжаловать приговор Сапега не стала, 17 мая он вступил в силу. В прошении о помиловании она сообщает, что признала вину и выполнила все условия досудебного соглашения со следствием: "давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания" и "оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами".

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Сапега пишет Лукашенко, что на совершение преступлений ее сподвигли "молодость и глупость", а также неустойчивое психическое и физическое состояния.

Россиянка объясняет, что дескать "попала под влияние деструктивно настроенной группы людей", а находясь за решеткой "полностью осознала противоправность и незаконность" своих действий и "искренне раскаивается" в них.

Россиянка просит самопровозглашенного белорусского президента проявить снисхождение и поверить в ее исправление, дать ей шанс "на то, чтобы быть полезной обществу, и быть рядом со своей мамой и папой".

Ранее адвокат Гашинский говорил Би-би-си, что для помилования необходимо погасить всю указанную в приговоре сумму. Сапега пишет в прошении, что "на сегодняшний день" ни у нее, ни у ее родителей нет денег, чтобы погасить весь долг. Но она "не слагает с себя обязанности" выплатить долг потерпевшим.

К ходатайству приложены личные поручительства. Кто именно поручился за Сапегу, защита не раскрывает.

Ходатайство осужденной администрация колонии должна направить в Комиссию по помилованию. В случае его отклонения, она сможет повторно просить о помиловании через полгода.

Что предшествовало: Лукашенко 3 июня заявил журналистам, что Сапегу возможно передать России. "Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", цитировали его слова белорусские СМИ. "Она же россиянка… У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", говорил он.

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