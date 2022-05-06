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Режим Лукашенка присудив 6 років колонії дівчині блогера Протасевича

Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 11:48
Софія Сапега

Росіянку Софію Сапегу, яка супроводжувала білоруського блогера Романа Протасевича і була затримала разом з ним після посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську, засуджено до 6 років колонії.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 6 травня Гродненський обласний суд засудив громадянку Росії, політув'язнену Софію Сапегу до шести років колонії суворого режиму за семи статтями Кримінального кодексу РБ.

Сапезі було висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 130 КК Білорусі (розпалювання ненависті) та низкою менш тяжких статей. Сапегу звинуватили у веденні телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який влада вважає екстремістським. Канал оприлюднює особисту інформацію силовиків.

Слідство велося у Мінську, але потім справу було передано до Гродно.

Софію Сапегу заарештували у травні 2021 року після того, як білоруська влада змусила літак приземлитися в Мінську. Разом із нею на борту рейсу Афіни-Вільнюс перебував Роман Протасевич. За словами її вітчима, у грудні Сапега звернулася до Лукашенка з проханням про помилування.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 23 травня 2021 року за вказівкою Олександра Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни – Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину Софію Сапегу затримали. Пізніше з'ясувалося, що Сапегу підозрюють у кількох злочинах, нібито скоєних з серпня по вересень 2020 року.
  • Через такі дії білоруського режиму 24 травня лідери держав та урядів Євросоюзу доручили союзним органам схвалити новий пакет секторальних економічних санкцій проти Білорусі і заборонити білоруським авіакомпаніям використовувати повітряний простір ЄС як для прямих, так і для транзитних рейсів.
  • Авіакомпанії оминають небо над Білоруссю.

Теми: Білорусь
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