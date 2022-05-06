Режим Лукашенка присудив 6 років колонії дівчині блогера Протасевича

Росіянку Софію Сапегу, яка супроводжувала білоруського блогера Романа Протасевича і була затримала разом з ним після посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську, засуджено до 6 років колонії.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: 6 травня Гродненський обласний суд засудив громадянку Росії, політув'язнену Софію Сапегу до шести років колонії суворого режиму за семи статтями Кримінального кодексу РБ.

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Сапезі було висунуто звинувачення за ч. 3 ст. 130 КК Білорусі (розпалювання ненависті) та низкою менш тяжких статей. Сапегу звинуватили у веденні телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який влада вважає екстремістським. Канал оприлюднює особисту інформацію силовиків.

Слідство велося у Мінську, але потім справу було передано до Гродно.

Софію Сапегу заарештували у травні 2021 року після того, як білоруська влада змусила літак приземлитися в Мінську. Разом із нею на борту рейсу Афіни-Вільнюс перебував Роман Протасевич. За словами її вітчима, у грудні Сапега звернулася до Лукашенка з проханням про помилування.

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