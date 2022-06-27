На Одещині гасять пожежу після ракетного удару, у Херсоні відкривають банк РФ

Пожежа після ракетного удару по Одещині, фото з Телеграм "Думская"

У ніч на 27 червня російська армія завдала ракетного удару по Одеській області, била по Харкову та Чугуєву, зранку обстріляла територію Миколаївської області, у прифронтових районах є загиблі та поранені.

Джерело: оперативна інформація голів областей про ситуацію регіонах станом на 8-му ранку понеділка 27 червня

Деталі: Одещина: вночі росіяни завдали ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків та господарчих споруд. Попередньо постраждало 6 осіб, серед яких одна дитина.

Працює ДСНС, триває боротьба з вогнем. Дані по масштабам руйнувань та постраждалим уточнюються.

Сумщина: за минулу добу території області обстріляли з різних видів зброї: артилерія, ракети, стрілецька зброя.

Всього близько 180 снарядів та мін прилетіло по чотирьох громадах Сумщини.

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Пошкоджені господарчі споруди цивільного населення, ферма, водонапірна башта.

Одна людина загинула, одна поранена.

Харківська область: вночі окупанти завдали удари по Київському району Харкова, околицях міста та Харківському району. Виникли кілька пожеж, горіли автомобілі, господарські споруди, дві кімнати цеху виробництва. Попередньо – 1 постраждалий у Харківському районі.

Окупанти в неділю ввечері знову вдарили по Чугуївському району, влучили у господарські споруди приватних будинків. 2 людини загинули.

Протягом доби по області поранено 5 осіб: 3 особи в Харківському районі, 2 Чугуївському.

Луганщина: авіаудари по Лисичанську та Вовчоярівці. У Вовчоярівці точаться бої. Росіяни намагалися атакувати у районі Верхньокам’янки.

Пошкоджень у Лисичанську дуже багато. Руйнувань зазнали щонайменше п’ять багатоповерхівок, в одній із яких вигоріли одразу 10 квартир. На одній із вулиць знищено одразу шість приватних будинків.

Також росіяни обстріляли територію автовокзалу, будівлі Свято-Митрофанівського храму й храму Святої Великомучениці Варвари, одне з підприємств, приміщення прикордонного загону та одну з адмінбудівель.

Загиблих та поранених за попередніми даними немає. Інформація уточнюється.

Донеччина: вночі артилерійські обстріли околиць Слов'янська, Авдіївки, Мар'їнки, Райгородка, Рай -Олександрівки.

Ракетні удари по Миколаївці та Костянтинівці.

За добу – одна людина загинула, 8 поранено.

Область без газу і частково без води і електрики.

Миколаївщина: 27 червня зранку – обстріли смт Березнегувате Баштанського району, в результаті чого пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Також близько 04:30 було обстріляно Широківську громаду Баштанського району. Зруйнований дитячий садочок та житловий будинок, також влучання по дитячому майданчику. Потерпілих немає.

26 червня протягом дня були обстріли с. Лимани Галицинівської громади Миколаївського району. Потерпілих немає.

Херсонщина: обстріли та вибухи було чутно протягом доби по всій території Херсонської області.

Четвертий місяць багато сіл без електроенергії, води та газу теж не має.

Побільшало викрадень мирних жителів, зокрема, чоловіків.

"У Херсоні у захопленому приміщенні РайфайзенБанку Аваль відкривається банк РФ, саме там, за попередньою інформацією, мають отримати заробітні картки всі, хто вимушений працювати на окупованих підприємствах. Також почала з’являтися інформація про сформовану окупаційною владою нову податкову службу", – зазначає ОВА.

Ситуація в області критична.

Черкаська область: ніч минула спокійно. Напередодні внаслідок двох влучань ракет поблизу Черкас було пошкоджено об’єкт інфраструктури. Одна людина загинула, п’ять травмованих.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Тернопільській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській та Київській областях.