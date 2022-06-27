В Одесской области тушат пожар после ракетного удара, в Херсоне открывают банк РФ

Пожар после ракетного удара по Одесской области, фото из Телеграмм "Думская"

В ночь на 27 июня российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, била по Харькову и Чугуеву, утром обстреляла территорию Николаевской области, в прифронтовых районах есть погибшие и раненые.

Источник: оперативная информация глав областей о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра понедельника 27 июня

Детали: Одесская область: ночью россияне нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.

В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Предварительно пострадали 6 человек, среди которых один ребенок.

Работает ГСЧС, продолжается борьба с огнем. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.

Сумская область: за минувшие сутки территории области обстреляли из разных видов оружия: артиллерия, ракеты, стрелковое оружие.

Всего около 180 снарядов и мин прилетели по четырем общинам Сумщины.

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Повреждены хозяйственные постройки гражданского населения, ферма, водонапорная башня.

Один человек погиб, один ранен.

Харьковская область: ночью оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова, окрестностям города и Харьковскому району. Возникли несколько пожаров, горели автомобили, хозяйственные постройки, две комнаты цеха производства. Предварительно – 1 пострадавший в Харьковском районе.

Оккупанты в воскресенье вечером снова ударили по Чугуевскому району, попали в хозяйственные постройки частных домов. 2 человека погибли.

За сутки по области ранены 5 человек: 3 человека в Харьковском районе, 2 Чугуевском.

Луганская область: авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки.

Повреждений в Лисичанске очень много. Разрушениям подверглись по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов.

Также россияне обстреляли территорию автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма и храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админзданий.

Погибших и раненых по предварительным данным нет. Информация уточняется.

Донецкая область: ночью артиллерийские обстрелы окрестностей Славянска, Авдеевки, Марьинки, Райгородка, Рай-Александровки.

Ракетные удары по Николаевке и Константиновке.

За сутки – один человек погиб, 8 ранены.

Область без газа и частично без воды и электричества.

Николаевская область: 27 июня утром – обстрелы пгт Березнеговатое Баштанского района, в результате чего повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

Также около 04:30 была обстреляна Широковская община Баштанского района. Разрушен детский сад и жилой дом, а также попадание по детской площадке. Пострадавших нет.

26 июня в течение дня были обстрелы с. Лиманы Галицыновской общины Николаевского района. Потерпевших нет.

Херсонская область: обстрелы и взрывы были слышны в течение суток по всей территории Херсонской области.

Четвертый месяц много сел без электроэнергии, воды и газа тоже нет.

Увеличилось количество похищений мирных жителей, в частности, мужчин.

"В Херсоне в захваченном помещении РайфайзенБанка Аваль открывается банк РФ, именно там, по предварительной информации, должны получить зарплатные карты все, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях. Также начала появляться информация о сформированной оккупационной властью новой налоговой службе", – отмечает ОВА.

Ситуация в области критична.

Черкасская область: ночь прошла спокойно. Накануне в результате двух попаданий ракет вблизи Черкасс был поврежден объект инфраструктуры. Один человек погиб, пять травмированы.

Относительно спокойно, ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.