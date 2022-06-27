В Одесской области тушат пожар после ракетного удара, в Херсоне открывают банк РФ
В ночь на 27 июня российская армия нанесла ракетный удар по Одесской области, била по Харькову и Чугуеву, утром обстреляла территорию Николаевской области, в прифронтовых районах есть погибшие и раненые.
Источник: оперативная информация глав областей о ситуации в регионах по состоянию на 8 утра понедельника 27 июня
Детали: Одесская область: ночью россияне нанесли ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М.
В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Предварительно пострадали 6 человек, среди которых один ребенок.
Работает ГСЧС, продолжается борьба с огнем. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются.
Сумская область: за минувшие сутки территории области обстреляли из разных видов оружия: артиллерия, ракеты, стрелковое оружие.
Всего около 180 снарядов и мин прилетели по четырем общинам Сумщины.
Повреждены хозяйственные постройки гражданского населения, ферма, водонапорная башня.
Один человек погиб, один ранен.
Харьковская область: ночью оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова, окрестностям города и Харьковскому району. Возникли несколько пожаров, горели автомобили, хозяйственные постройки, две комнаты цеха производства. Предварительно – 1 пострадавший в Харьковском районе.
Оккупанты в воскресенье вечером снова ударили по Чугуевскому району, попали в хозяйственные постройки частных домов. 2 человека погибли.
За сутки по области ранены 5 человек: 3 человека в Харьковском районе, 2 Чугуевском.
Луганская область: авиаудары по Лисичанску и Волчеяровке. В Волчеяровке идут бои. Россияне пытались атаковать в районе Верхнекаменки.
Повреждений в Лисичанске очень много. Разрушениям подверглись по меньшей мере пять многоэтажек, в одной из которых выгорели сразу 10 квартир. На одной из улиц уничтожены сразу шесть частных домов.
Также россияне обстреляли территорию автовокзала, здания Свято-Митрофановского храма и храма Святой Великомученицы Варвары, одно из предприятий, помещение пограничного отряда и одно из админзданий.
Погибших и раненых по предварительным данным нет. Информация уточняется.
Донецкая область: ночью артиллерийские обстрелы окрестностей Славянска, Авдеевки, Марьинки, Райгородка, Рай-Александровки.
Ракетные удары по Николаевке и Константиновке.
За сутки – один человек погиб, 8 ранены.
Область без газа и частично без воды и электричества.
Николаевская область: 27 июня утром – обстрелы пгт Березнеговатое Баштанского района, в результате чего повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.
Также около 04:30 была обстреляна Широковская община Баштанского района. Разрушен детский сад и жилой дом, а также попадание по детской площадке. Пострадавших нет.
26 июня в течение дня были обстрелы с. Лиманы Галицыновской общины Николаевского района. Потерпевших нет.
Херсонская область: обстрелы и взрывы были слышны в течение суток по всей территории Херсонской области.
Четвертый месяц много сел без электроэнергии, воды и газа тоже нет.
Увеличилось количество похищений мирных жителей, в частности, мужчин.
"В Херсоне в захваченном помещении РайфайзенБанка Аваль открывается банк РФ, именно там, по предварительной информации, должны получить зарплатные карты все, кто вынужден работать на оккупированных предприятиях. Также начала появляться информация о сформированной оккупационной властью новой налоговой службе", – отмечает ОВА.
Ситуация в области критична.
Черкасская область: ночь прошла спокойно. Накануне в результате двух попаданий ракет вблизи Черкасс был поврежден объект инфраструктуры. Один человек погиб, пять травмированы.
Относительно спокойно, ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях.