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Мешканці підтопленого Демидова перекривали рух на трасі під Києвом

Євген Руденко, Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 09:47
Підтоплений Демидів. фото Ельдара Сарахмана, УП

Мешканці Демидова, що під Києвом, який через напад російських окупантів опинився підтопленим, вранці 27 червня блокували дорогу на столицю.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця подій

Деталі: В акції протесту взяли участь близько 60 людей, які не пропускали громадський та цивільний транспорт у бік Києва та Димера. Порядок охороняли декілька екіпажів поліції, які не допускали бійок між мітингувальниками та водіями.

Перекривання тривало приблизно годину, після чого представники ЗСУ розблокували трасу. Пікетувальників попросили видалити фото з телефонів.

Як розповіла "Українській правді" місцева мешканка Наталя Биховченко, жителі Демидова вийшли на мітинг, щоб звернути увагу на проблеми підтопленого селища. Його частина постраждала наприкінці лютого під час підриву дамби Київського водосховища між Козаровичами та Лютежем, що зупинило просування росіян на столицю.

Пряма мова: "Ми розуміємо, що зараз воєнний стан, та воно не дуже правильно мітингувати, але нас ніхто не чує. Ми зверталися до місцевої влади. До нас приїжджав ще Кулеба, голова Київської облдержадміністрації. Всі багато обіцяють, але на цьому все закінчується. Можливо, вони і не можуть вирішити проблему своїми силами, тому ми вирішили звернути на себе увагу".

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Деталі: За словами мешканців Демидова, зараз селище від великої води відділяє стара дамба, яку зроблено з торфу та піску.

Пряма мова: "Вона (дамба -ред.) не витримує довго той об’єм води, який пішов з Київського водосховища. Вже є місця, які дуже розмило. Є вірогідність, що буде затоплений весь Демидів, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамбі та хоча б частину води, яка дійшла до нас, не відкачають. Йде зима, у людей хати досі мокрі".

Оновлення: Голова Київської ОВА (ОДА) Олексій Кулеба у відповідь повідомив, що в липні буде проведено ремонтні роботи з відновлення пошкодженого шлюзу, які влада планує завершити до 1 серпня поточного року.

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Теми: Київська областьвійна
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