Жители подтопленного Демидова перекрывали движение на трассе под Киевом

Жители Демидова под Киевом, который из-за нападения российских оккупантов оказался подтопленным, утром 27 июня блокировали дорогу на столицу.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места событий

Детали: В акции протеста приняли участие около 60 человек, которые не пропускали общественный и гражданский транспорт в сторону Киева и Дымера. Порядок охраняли несколько экипажей полиции, не допускавших потасовок между митингующими и водителями.

Перекрывание длилось около часа, после чего представители ВСУ разблокировали трассу. Пикетчиков попросили удалить фото из телефонов.

Как рассказала "Украинская правда" местная жительница Наталья Быховченко, жители Демидова вышли на митинг, чтобы обратить внимание на проблемы подтопленного поселка. Его часть пострадала в конце февраля при подрыве дамбы Киевского водохранилища между Козаровичами и Лютежем, что остановило продвижение россиян на столицу.

Прямая речь: "Мы понимаем, что сейчас военное положение, и не очень правильно митинговать, но нас никто не слышит. Мы обращались к местным властям. К нам приезжал еще Кулеба, глава Киевской облгосадминистрации. Все много обещают, но на этом все заканчивается. Возможно, они и не могут решить проблему своими силами, поэтому мы решили обратить на себя внимание".

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Детали: По словам жителей Демидова, сейчас поселок от большой воды отделяет старая дамба, сделанная из торфа и песка.

Прямая речь: "Она (дамба -ред.) не выдерживает долго тот объем воды, который пошел из Киевского водохранилища. Уже есть места, которые очень размыло. Есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе, и хотя бы часть воды, которая дошла до нас, не откачают. Идет зима, у людей дома до сих пор мокрые".

Обновление: Глава Киевской ОВА (ОДА) Алексей Кулеба в ответ сообщил, что в июле будут проведены ремонтные работы по восстановлению поврежденного шлюза, которые власти планируют завершить до 1 августа текущего года.

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