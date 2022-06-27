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Мешканцям Демидова обіцяють відновити шлюз зруйнованої дамби до серпня

Олена РощінаПонеділок, 27 червня 2022, 15:30
Демидів затоплений, фото Ельдара Сарахмана, УП

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба обіцяє вирішити проблеми жителів підтопленого Демидова під Києвом: влада планує до серпня відновити шлюз зруйнованої наприкінці лютого дамби.

Джерело: коментар Олексія Кулеби, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Внаслідок бойових дій протягом лютого-березня цього року було пошкоджено дамбу на річці Ірпінь, через що було частково підтоплено близько 50 приватних садиб у селі Демидів біля села Козаровичі. 

Відразу після деокупації Київщини долучили ряд фахівців військової та цивільної сфер. Задача – у найкоротший термін знайти проектне рішення для відновлення функціонування штучної споруди – дамби.  

Паралельно проводилися роботи з відкачки води із садиб мешканців села. Для цього залучено декілька насосів. Рівень води в заплаві річки Ірпінь вдалося знизити. Також на цей час встановлюються додаткові помпи".

Деталі: За словами Кулеби, воду з заплави скидають у Київське водосховище через резервний шлюз. 

Голова ОВА запевнив, що "балансоутримувач споруди проводить постійні перевірки стану дамби" – і вона перебуває "у функціональному стані".

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Пряма мова: "В період з 1 до 10 липня розпочнуться ремонтні роботи з відновлення пошкодженого шлюзу. Під час роботи будуть враховані та реалізовані заходи щодо безпеки та належного технічного функціонування шлюзів. Орієнтовний термін закінчення робіт – 1 серпня поточного року. 

Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що виникла внаслідок бойових дій. Вона контрольована і найближчим часом буде вирішена".

Передісторія:

  • 25 чи 26 лютого під час наступу російських військ під Києвом було підірвано дамбу на річці Ірпінь, розлив ріки частково завадив росіянам захопити столицю України. 
  • 27 червня декілька десятків мешканців підтопленого Демидова блокували дорогу в бік Києва та Димера. Таким чином вони хотіли звернути увагу на свої проблеми, бо будинки досі мокрі, а стара дамба не справляється і є вірогідність, що весь Демидів затопить, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамби та не відкачають воду. 

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Теми: Київська областьвійнамісцева влада
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