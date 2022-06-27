Мешканцям Демидова обіцяють відновити шлюз зруйнованої дамби до серпня

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба обіцяє вирішити проблеми жителів підтопленого Демидова під Києвом: влада планує до серпня відновити шлюз зруйнованої наприкінці лютого дамби.

Джерело: коментар Олексія Кулеби, наданий "Українській правді"

Пряма мова: "Внаслідок бойових дій протягом лютого-березня цього року було пошкоджено дамбу на річці Ірпінь, через що було частково підтоплено близько 50 приватних садиб у селі Демидів біля села Козаровичі.

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Відразу після деокупації Київщини долучили ряд фахівців військової та цивільної сфер. Задача – у найкоротший термін знайти проектне рішення для відновлення функціонування штучної споруди – дамби.

Паралельно проводилися роботи з відкачки води із садиб мешканців села. Для цього залучено декілька насосів. Рівень води в заплаві річки Ірпінь вдалося знизити. Також на цей час встановлюються додаткові помпи".

Деталі: За словами Кулеби, воду з заплави скидають у Київське водосховище через резервний шлюз.

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Голова ОВА запевнив, що "балансоутримувач споруди проводить постійні перевірки стану дамби" – і вона перебуває "у функціональному стані".

Пряма мова: "В період з 1 до 10 липня розпочнуться ремонтні роботи з відновлення пошкодженого шлюзу. Під час роботи будуть враховані та реалізовані заходи щодо безпеки та належного технічного функціонування шлюзів. Орієнтовний термін закінчення робіт – 1 серпня поточного року.

Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що виникла внаслідок бойових дій. Вона контрольована і найближчим часом буде вирішена".

Передісторія:

25 чи 26 лютого під час наступу російських військ під Києвом було підірвано дамбу на річці Ірпінь, розлив ріки частково завадив росіянам захопити столицю України.

27 червня декілька десятків мешканців підтопленого Демидова блокували дорогу в бік Києва та Димера. Таким чином вони хотіли звернути увагу на свої проблеми, бо будинки досі мокрі, а стара дамба не справляється і є вірогідність, що весь Демидів затопить, якщо не ліквідують пошкодження на підірваній дамби та не відкачають воду.

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