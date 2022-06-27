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Від удару на Одещині постраждало 8 людей, з'явилися фото наслідків

Олена РощінаПонеділок, 27 червня 2022, 10:19
Одещина, вирва від ракети, фото з Телеграм "Думская"

Число поранених у результаті нічного ракетного удару по Одеській області зросло до восьми людей.

Джерело: речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону, "Думская"

Деталі : Серед постраждалих – одна дитина

Одеське видання "Думская" показало перші фото наслідків ворожого ракетного удару на Одещині.

Передісторія:

  • У ніч на 27 червня російські війська завдали по Одеській області ракетний удар із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Внаслідок влучання в житловий квартал мирного селища, сталося руйнування та загорання кількох житлових будинків і господарчих споруд.
  • Спершу повідомлялося про 6 постраждалих осіб, серед яких одна дитина.

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Теми: Одеська областьвійна
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