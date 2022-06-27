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От удара по Одесской области пострадало 8 человек, появились фото последствий

Елена РощинаПонедельник, 27 июня 2022, 10:19
Одесская область, воронка от ракеты, фото из Телеграмм "Думская"

Число раненых в результате ночного ракетного удара по Одесской области возросло до восьми человек..

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона, "Думская"

Детали : Среди пострадавших – один ребенок

Одесской издание "Думская" показало первые фото последствий вражеского ракетного удара в Одесской области. 

Предыстория:

  • В ночь на 27 июня российские войска нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. В результате попадания в жилой квартал мирного поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных сооружений.
  • Сначала сообщалось о 6 пострадавших, среди которых один ребенок.

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Темы: Одесская областьвойна
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