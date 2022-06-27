От удара по Одесской области пострадало 8 человек, появились фото последствий

Одесская область, воронка от ракеты, фото из Телеграмм "Думская"

Число раненых в результате ночного ракетного удара по Одесской области возросло до восьми человек..

Источник: спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона, "Думская"

Детали : Среди пострадавших – один ребенок

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Одесской издание "Думская" показало первые фото последствий вражеского ракетного удара в Одесской области.

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