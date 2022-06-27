Обстріли Харківщини та Миколаївщини: пошкоджено школу, зруйновано дитячий садок

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську та Миколаївську області, руйнуючи інфраструктуру українських міст.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Деталі: Цієї ночі у Харкові ракета окупантів влучила у подвір'я школи. Внаслідок ще одного удару було пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, постраждалих немає.

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Рано вранці загарбники також обстріляли Широківську громаду Миколаївщини, внаслідок чого було зруйновано дитсадок та житловий будинок, пошкоджено дитячий майданчик. Обійшлося без жертв.

Не припиняються обстріли у Березнегуватській громаді Миколаївщини, окупанти б’ють по селам на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Що було раніше: 26 червня росіяни обстріляли Чугуївську громаду, внаслідок чого двоє мешканців загинули, один дістав поранення.