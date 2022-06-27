Обстріли Харківщини та Миколаївщини: пошкоджено школу, зруйновано дитячий садок

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську та Миколаївську області, руйнуючи інфраструктуру українських міст.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram

Деталі: Цієї ночі у Харкові ракета окупантів влучила у подвір'я школи. Внаслідок ще одного удару було пошкоджено адміністративну будівлю. На щастя, постраждалих немає.

Рано вранці загарбники також обстріляли Широківську громаду Миколаївщини, внаслідок чого було зруйновано дитсадок та житловий будинок, пошкоджено дитячий майданчик. Обійшлося без жертв.

Не припиняються обстріли у Березнегуватській громаді Миколаївщини, окупанти б’ють по селам на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Що було раніше: 26 червня росіяни обстріляли Чугуївську громаду, внаслідок чого двоє мешканців загинули, один дістав поранення.