Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы Харьковщины и Николаевщины: повреждена школа, разрушен детский сад

"Украинская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 10:23
Обстрелы Харьковщины и Николаевщины: повреждена школа, разрушен детский сад
Фото Олега Синегубова в Telegram

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую и Николаевскую области, разрушая инфраструктуру украинских городов.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Детали: Этой ночью в Харькове ракета оккупантов попала во двор школы. В результате еще одного удара было повреждено административное здание. К счастью, пострадавших нет.

Реклама:

Рано утром также захватчики обстреляли Широковскую общину Николаевщины, в результате чего были разрушены детский сад и жилой дом, повреждена детская площадка. Обошлось без жертв.

Не прекращаются обстрелы в Березнегуватской общине Николаевщины, оккупанты бьют по селам на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Что предшествовало: 26 июня россияне обстреляли Чугуевскую общину, в результате чего двое жителей погибли, один получил ранения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаХарьковская областьНиколаевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
война
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Защитники "отминусовали" еще 570 захватчиков и 9 танков врага
Силы обороны поразили вражеский "Солнцепёк" – сводка
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: