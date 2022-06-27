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Обстрелы Харьковщины и Николаевщины: повреждена школа, разрушен детский сад

"Украинская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 10:23
Фото Олега Синегубова в Telegram

Российские оккупанты не прекращают обстреливать Харьковскую и Николаевскую области, разрушая инфраструктуру украинских городов.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram

Детали: Этой ночью в Харькове ракета оккупантов попала во двор школы. В результате еще одного удара было повреждено административное здание. К счастью, пострадавших нет.

Рано утром также захватчики обстреляли Широковскую общину Николаевщины, в результате чего были разрушены детский сад и жилой дом, повреждена детская площадка. Обошлось без жертв.

Не прекращаются обстрелы в Березнегуватской общине Николаевщины, оккупанты бьют по селам на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Что предшествовало: 26 июня россияне обстреляли Чугуевскую общину, в результате чего двое жителей погибли, один получил ранения.

Темы: войнаХарьковская областьНиколаевская область
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