Ситуація в Лисичанську надважка: жителів закликають терміново евакуюватися
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає жителів Лисичанська і його громади до термінової евакуації.
Джерело: Гайдай у Telegram
Пряма мова: "Шановні мешканці Лисичанської міської територіальної громади та їх рідні! У зв’язку з існуванням реальної загрози життю та здоров’ю, закликаємо терміново до евакуації!
Ситуація у місті надважка! Збережіть себе та своїх рідних. Подбайте про дітей!"
Деталі: Гайдай запевняє: про евакуйованих подбають у містах на території України.
Телефони з питань евакуації:
050 208 92 23
095 513 80 91
050 986 42 10
066 464 22 83
Що передувало: 26 червня евакуювалися шестеро мешканців Лисичанська, з них одна дитина.
Гайдай застерігав, що з кожним днем евакуація ускладнюється! Останнім часом влада пропонує евакуюватися поадресно.
"Кожен із тих, хто ще вагається, має розуміти, що наступного разу буде ще складніше. Не втрачайте цих шансів", - наголосив голова ОВА.