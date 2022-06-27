Ситуація в Лисичанську надважка: жителів закликають терміново евакуюватися

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає жителів Лисичанська і його громади до термінової евакуації.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Шановні мешканці Лисичанської міської територіальної громади та їх рідні! У зв’язку з існуванням реальної загрози життю та здоров’ю, закликаємо терміново до евакуації!

Ситуація у місті надважка! Збережіть себе та своїх рідних. Подбайте про дітей!"

Деталі: Гайдай запевняє: про евакуйованих подбають у містах на території України.

Телефони з питань евакуації:

050 208 92 23

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095 513 80 91

050 986 42 10

066 464 22 83

Що передувало: 26 червня евакуювалися шестеро мешканців Лисичанська, з них одна дитина.

Гайдай застерігав, що з кожним днем евакуація ускладнюється! Останнім часом влада пропонує евакуюватися поадресно.

"Кожен із тих, хто ще вагається, має розуміти, що наступного разу буде ще складніше. Не втрачайте цих шансів", - наголосив голова ОВА.