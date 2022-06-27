Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуація в Лисичанську надважка: жителів закликають терміново евакуюватися

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 11:36

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає жителів Лисичанська і його громади до термінової евакуації.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Шановні мешканці Лисичанської міської територіальної громади та їх рідні! У зв’язку з існуванням реальної загрози життю та здоров’ю, закликаємо терміново до евакуації!

Ситуація у місті надважка! Збережіть себе та своїх рідних. Подбайте про дітей!"

Деталі: Гайдай запевняє: про евакуйованих подбають у містах на території України.

Телефони з питань евакуації:

050 208 92 23

ВІДЕО ДНЯ

095 513 80 91

050 986 42 10

066 464 22 83

Що передувало: 26 червня евакуювалися шестеро мешканців Лисичанська, з них одна дитина.

Гайдай застерігав, що з кожним днем евакуація ускладнюється! Останнім часом влада пропонує евакуюватися поадресно.

"Кожен із тих, хто ще вагається, має розуміти, що наступного разу буде ще складніше. Не втрачайте цих шансів",  - наголосив голова ОВА.

Теми: Лисичанськевакуаціявійна
Головне сьогодні

оновлено, фото, відеоКількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 10

У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Путін підтвердив, що поїде на саміт G20, на якому виступить Зеленський

Зеленський про Баканова: Якби хотів, уже звільнив би

Захисники показали, як знищують окупантів на острові Зміїний – відео

Зеленський сказав G7, що хоче закінчити війну цього року

Усі новини...
Лисичанськ
У Лисичанську артилерія росіян не стихає, вони намагаються блокувати місто – Гайдай
"Остання фортеця Луганщини": росіяни зосередилися на Лисичанську
У Лисичанськ нині не зможуть доставити гумдопомогу: росіяни розбомбили шляхопровід
Останні новини
21:03
Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства
21:00
Термінових донацій крові не треба – Ляшко про ситуацію у Кременчуці
20:40
Канада вводить нові санкції проти оборонного сектору РФ і Білорусі
20:22
Не бачимо жодних загроз Україні з боку Придністров'я - президентка Молдови
20:22
ЗСУ завдали суттєвої шкоди росіянам перед відступом з Сєвєродонецька – Пентагон
20:12
В Україні заарештували майна "Ростєха", "РусАла" та "Татнєфті" на понад 4 мільярди
19:55
оновлено, фото, відеоКількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 10
19:49
На Херсонщині окупанти викрали депутата облради і керівника навчального закладу
19:45
США підвищили мита на низку російських товарів до 35%
19:27
оновленоОбстріл Харкова: щонайменше 4 загиблих і 19 поранених
Усі новини...