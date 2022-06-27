Ситуация в Лисичанске сверхсложная: жителей призывают срочно эвакуироваться
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призывает жителей Лисичанска и его общины к срочной эвакуации.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Уважаемые жители Лисичанского городской территориальной общины и их родные! В связи с существованием реальной угрозы жизни и здоровью, призываем срочно к эвакуации!
Ситуация в городе сверхсложная! Сохраните себя и своих родных. Позаботьтесь о детях!".
Детали: Гайдай уверяет: об эвакуированных позаботятся в городах на территории Украины.
Телефоны по эвакуации:
050 208 92 23
095 513 80 91
050 986 42 10
066 464 22 83
Что предшествовало: 26 июня эвакуировались шесть жителей Лисичанска, из них один ребенок.
Гайдай предостерег, что с каждым днем эвакуация усложняется! В последнее время власти предлагают эвакуироваться адресно.
"Каждый из колеблющихся должен понимать, что в следующий раз будет еще сложнее. Не упускайте эти шансы", - подчеркнул председатель ОВА.