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На Харківщині загинув рятувальник: гасив пожежу під обстрілами

"Українська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 12:45
На Харківщині загинув рятувальник: гасив пожежу під обстрілами
Фото ГУ ДСНС на Харківщині в Facebook

Сержант служби цивільного захисту Ігор Вербицький загинув у місті Балаклія, що на Харківщині, під час гасіння пожежі.

Джерело: ГУ ДСНС України у Харківській області в Facebook

Дослівно: "Під час виконання службових обов’язків героїчно загинув старший пожежник-рятувальник 42-ї Державної пожежно-рятувальної частини 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області сержант служби цивільного захисту Вербицький Ігор Юрійович. Знову ми втратили молодий цвіт нації - йому було лише 39".

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Деталі: Рятувальники ввечері в Балаклії почали гасити пожежу. Саме в цей час загарбники нанесли удар по споруді. Вербицький, який працював у ДСНС з 2003 року, отримав поранення в голову, несумісне з життям.

Що було раніше: Окупанти не припиняють наносити удари по Харківщині. Напередодні загарбники обстріляли Чугуївську громаду, внаслідок чого двоє мешканців загинули. Також цієї ночі у Харкові ракета окупантів влучила у подвір'я школи. Внаслідок ще одного удару було пошкоджено адміністративну будівлю.

Теми: війнаХарківська область
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