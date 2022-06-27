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На Харьковщине погиб спасатель: тушил пожар под обстрелами

"Украинская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 12:45
На Харьковщине погиб спасатель: тушил пожар под обстрелами
ГУ ГСЧС на Харьковщине в Facebook

Сержант службы гражданской защиты Игорь Вербицкий погиб в городе Балаклея Харьковской области во время тушения пожара.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook

Дословно: "При выполнении служебных обязанностей героически погиб старший пожарный-спасатель 42-й Государственной пожарно-спасательной части 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области сержант службы гражданской защиты Вербицкий Игорь Юрьевич. Снова мы потеряли молодой цвет нации - ему было всего 39".

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Детали: Спасатели вечером в Балаклее начали тушить пожар. Именно в это время захватчики нанесли удар по сооружению. Вербицкий, работавший в ГСЧС с 2003 года, получил ранение в голову, несовместимое с жизнью.

Что предшествовало: Оккупанты не прекращают наносить удары по Харьковщине. Накануне захватчики обстреляли Чугуевскую общину, в результате чего двое жителей погибли. Также этой ночью в Харькове ракета оккупантов попала во двор школы. В результате еще одного удара было повреждено административное здание.

Темы: войнаХарьковская область
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