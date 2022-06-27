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За 4 місяці війни IT-армія атакувала понад 4200 російських ресурсів – Мінцифра

Олена РощінаПонеділок, 27 червня 2022, 13:13

За чотири місяці повномасштабної війни Росії проти України  IT-армія атакувала понад 4200 російських онлайн-ресурсів

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України

Дталі: IT-армія почала свою роботу на третій день повномасштабного російського вторгнення. Понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу об'єдналися, щоб щодня влаштовувати масові атаки на російські онлайн-ресурси. 

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З 26 лютого по 26 червня IT-армією було атаковано більше ніж 4200 російських онлайн-ресурсів: 

  • Сайти держустанов, регіональні суди, заклади вищої освіти, банки. Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ рф, росіяни не могли отримати держпослуги, провести фінансові операції в онлайн-банкінгу, абітурієнти не могли подати заявку онлайн до ЗВО, а судові процеси в регіонах призупинилися.
  • Економічний форум, сайти національних і регіональних ЗМІ та онлайн-телебачення, Rutube. Кібератаки зашкодили виступу Путіна, а також вивели з ладу ЗМІ, щоб ті не поширювали пропаганду.
  • Сервіси для бізнесу, тендерні майданчики, сервіси онлайн-бухгалтерії, інтернет-провайдери. ІТ-армія завадила підприємцям росії, призвела до зриву торгів, заблокувала роботу бухгалтерам та доступ до інтернету.
  • Системи маркування, алкогольні заводи та ветеринарні інспекції. Атаки призвели до збоїв у роботі продуктових компаній, які не могли нанести спеціальний QR-код на товар, завадили інформаційним системам відстежувати обороти алкогольної продукції та отримати дозволи на м'ясні та молочні вироби.
  • Сервіси купівлі авіаквитків, страхові сервіси, онлайн-сервіси кур'єрської доставки, замовлень їжі, інтернет-покупок. Це не дало росіянам придбати онлайн у кілька кліків необхідну послугу та продукт.

Дослівно: "Зараз ІТ-армія закликає всіх охочих долучатися до спільної боротьби та продовжувати завдавати масові кіберудари росіянам. Лише так ми зможемо вивести з ладу інформаційний простір ворога та відкинути його у середньовіччя".

Теми: МінцифрихакеривійнаРосія
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