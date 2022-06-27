За 4 месяца войны IT-армия атаковала более 4200 российских ресурсов – Минцифра

За четыре месяца полномасштабной войны России против Украины IT-армия атаковала более 4200 российских онлайн-ресурсов

Источник: Министерство цифровой трансформации Украины

Детали: IT-армия начала свою работу на третий день полномасштабного российского вторжения. Более 250 тысяч хакеров-добровольцев со всего мира объединились, чтобы каждый день устраивать массовые атаки на российские онлайн-ресурсы.

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С 26 февраля по 26 июня IT-армией было атаковано более 4200 российских онлайн-ресурсов:

Сайты госучреждений, региональные суды, заведения высшего образования, банки. С помощью DDoS-атаки была остановлена ​​работа сайтов государственных учреждений России, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции в онлайн-банкинге, абитуриенты не могли подать заявку онлайн в вузы, а судебные процессы в регионах приостановились.

Экономический форум, сайты национальных и региональных СМИ и онлайн телевидение, Rutube. Кибератаки помешали выступлению Путина, а также вывели из строя СМИ, чтобы те не распространяли пропаганду.

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Сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерии, интернет-провайдеры.IT-армия помешала предпринимателям России, привела к срыву торгов, заблокировала работу бухгалтерам и доступ в интернет.

Системы маркировки, алкогольные фабрики и ветеринарные инспекции. Атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, помешали информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия.

Сервисы покупки авиабилетов, страховые сервисы, онлайн-сервисы курьерской доставки, заказов еды, интернет-покупок. Это не дало россиянам приобрести онлайн в несколько щелчков необходимую услугу и продукт.

Дословно: "Сейчас IT-армия призывает всех желающих приобщаться к совместной борьбе и продолжать наносить массовые киберудары россиянам. Только так мы сможем вывести из строя информационное пространство врага и отбросить его в средневековье".