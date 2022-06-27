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Зеленський на саміті G7 попросив системи протиповітряної оборони

Валентина РоманенкоПонеділок, 27 червня 2022, 15:26
фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський на саміті G7 попросив системи протиповітряної оборони, додаткових санкцій щодо Росії та гарантій безпеки.

Джерело: Reuters з посиланням на європейського чиновника, Зеленський у Twitter, Офіс президента

Деталі: У понеділок Зеленський за зачиненими для преси дверима звернувся до лідерів саміту Великої сімки.

Виступаючи на саміті у Баварських Альпах відеозв'язком, президент України також попросив допомоги в експорті зерна з України та допомоги у відновленні країни, розповів європейський чиновник на умовах анонімності.

Зеленський у своєму Twitter зазначив іще, що подякував міжнародним партнерам за оборонну та фінансову допомогу нашій країні в боротьбі з російським вторгненням.

Оновлено: Офіс президента повідомив, що Зеленський у своєму виступі наголосив на важливості рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу а також запропонував лідерам G7 зосередитися на конкретних кроках, які можуть бути корисними як для України, так і для всієї Європи.

Зокрема, президент запропонував "Групі семи" долучитися до роботи над гарантіями безпеки для України. Глава держави наголосив, що ці гарантії в майбутньому унеможливлять виникнення конфліктів на кшталт російської агресії.

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Зеленський також наголосив: Росія посилює ракетні обстріли України, тому дуже важливо гарантувати цивільному населенню базову безпеку. Тому наша держава потребує сучасних і ефективних систем протиракетної оборони, які можуть забезпечити спокій українським містам, віддаленим від фронту.

За словами глави держави, повернення людей до роботи дасть змогу запустити економічні процеси в населених пунктах, адже сьогодні щомісячний дефіцит бюджету нашої країни становить 5 млрд дол. США.

Президент також наголосив на важливості розблокування експорту українського зерна й закликав подумати над дієвими механізмами задля забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Крім того, глава держави зробив акцент на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, зокрема шляхом примусового обмеження ціни російської нафти, яка експортується.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Державний департамент США підтримає рішення щодо визнання РФ державою – спонсором тероризму.

Президент також запропонував створити дієвий глобальний механізм конфіскації заморожених або арештованих російських активів, що має стати одним з найбільших інструментів стримування інших потенційних агресорів від нападу на сусідів.

Він закликав країни "Великої сімки" спонукати їхні компанії до розгляду України як альтернативи російському напрямку.

Глава держави також відзначив важливість післявоєнної відбудови України. За словами Зеленського, це буде найбільший економічний проект нашого часу, участь у якому значно посилить країни "Групи семи".

Що передувало: Після обстрілів 26 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська влада має певні домовленості щодо постачання сучасних систем протиповітряної оборони із Заходу, але сподівається на їх пришвидшення.

Теми: Зеленськийвійна
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