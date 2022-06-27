Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 попросил системы противовоздушной обороны, дополнительных санкций в отношении России и гарантий безопасности.

Источник: Reuters со ссылкой на европейского чиновника, Зеленский в Twitter, Офис президента

Детали: В понедельник Зеленский за закрытыми для прессы дверями обратился к лидерам саммита Большой семерки.

Выступая на саммите в Баварских Альпах по видеосвязи, президент Украины также попросил помощи в экспорте зерна из Украины и помощи в восстановлении страны, рассказал европейский чиновник на условиях анонимности.

Зеленский в своем Twitter отметил еще, что поблагодарил международных партнеров за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением.

Обновлено: Офис президента сообщил, что Зеленский в своем выступлении отметил важность решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз, а также предложил лидерам G7 сосредоточиться на конкретных шагах, которые могут быть полезны как для Украины, так и для всей Европы.

В частности, президент предложил "Группе семи" присоединиться к работе над гарантиями безопасности для Украины. Глава государства подчеркнул, что эти гарантии в будущем исключат возможность возникновения конфликтов на подобие российской агрессии.

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Зеленский также отметил, что Россия усиливает ракетные обстрелы Украины, поэтому очень важно гарантировать гражданскому населению базовую безопасность. Поэтому наше государство нуждается в современных и эффективных системах противоракетной обороны, которые могут обеспечить покой украинским городам, отдаленным от фронта.

По словам главы государства, возвращение людей к работе позволит запустить экономические процессы в населенных пунктах, ведь сегодня ежемесячный дефицит бюджета нашей страны составляет 5 млрд. долларов. США.

Президент также отметил важность разблокирования экспорта украинского зерна и призвал подумать над действенными механизмами для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Кроме того, глава государства сделал акцент на необходимости усиления санкционного давления на Россию, в частности путем принудительного ограничения цены экспортируемой российской нефти.

Владимир Зеленский выразил надежду, что Государственный департамент США поддержит решение о признании РФ государством – спонсором терроризма.

Президент также предложил создать действенный глобальный механизм конфискации замороженных или арестованных российских активов, который должен стать одним из самых больших инструментов сдерживания других потенциальных агрессоров от нападения на соседей.

Он призвал страны "Большой семерки" побуждать их компании к рассмотрению Украины как альтернативы российскому направлению.

Глава государства также отметил важность послевоенного восстановления Украины. По словам Зеленского, это будет самый большой экономический проект нашего времени, участие в котором значительно усилит страны "Группы семи".

Что предшествовало: После обстрелов 26 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти имеют определенные договоренности по поставкам современных систем противовоздушной обороны с Запада, но надеются на их ускорение.