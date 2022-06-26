Україна має домовленості з партнерами щодо ППО, але треба швидше – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українська влада має певні домовленості щодо постачання сучасних систем протиповітряної оборони із Заходу, але сподівається на їх пришвидшення.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі.
Затягування з передачею зброї нашій державі, будь-які обмеження – це насправді запрошення для Росії бити знову й знову. Окупантів – цих терористів – треба бити з усієї сили, щоб вони не думали, що можуть тиснути й когось переграти.
Про що ці ракети сьогодні? Про що і вчорашні 62 ракети – це за одну лише суботу, за 24 години. Вони – про російський почерк: робити ескалацію щоразу, коли відбуваються міжнародні події. І водночас вони про рішучість. Про те, наприклад, що лідери "Великої сімки", які саме сьогодні зібралися в Німеччині на саміт, мають достатній спільний потенціал, щоб зупинити російську агресію і проти України, і проти Європи в цілому. Це можливо.
Але це можливо, тільки якщо ми отримаємо все те, що запитуємо, і саме в такі терміни, у які потребуємо, – і зброю, і фінансову підтримку, і санкції проти Росії. Інакше в цій війні не може бути. Бо саме тут – у небі над Києвом, у морі біля Одеси, на землі Харківщини, Донбасу, у Херсоні і в Запорізькій області – ось де вирішується, яким буде життя у Європі надалі. Саме у нас, в Україні, і ніде більше.
Звичайно, немає в Росії стільки ракет, скільки у нас є впевненості у власних силах. Але російську зброю може зупинити тільки потужніша зброя".
Деталі: Президент розповів, що внаслідок ракетного удару росіян по Києву вранці 26 червня загинув 37-річний чоловік. Його 7-річну доньку Женю прооперували в "Охматдиті".
Зеленський сказав, що матір дівчинки – громадянка Росії. Їй нічого не загрожувало в Україні, окрім російських ракет, які зруйнували їхню сім’ю і будинок.
Передісторія:
- Близько 6:30 російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одну ракету збили в небі над Київщиною.
- Рятувальники на місці дістали з-під завалів непритомну семирічну дівчинку, а потім її матір, яку завалило бетонною плитою. Батько загинув. Мер Києва Віталій Кличко повідомив близько 16 години, що кількість травмованих зросла до 6 і підтвердив загибель чоловіка.
- Близько 11:30 росіяни завдали ракетних ударів по Черкащині й Чернігівщині. Поблизу Черкас пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, ще п'ятеро осіб постраждали.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба жорстко звернувся до західних країн, що для припинення цих воєнних злочинів Росії потрібно більше зброї й більш жорсткі санкції.
- Західні політики, в тому числі президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, відреагували на ракетні обстріли Києва, назвавши їх "варварством" і "свідомою ескалацією" на тлі саміту G7 у Німеччині.