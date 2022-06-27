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Зеленський сказав G7, що хоче закінчити війну цього року

Олена РощінаПонеділок, 27 червня 2022, 13:53
Володимир Зеленський виступив на саміті G7, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів, які зібралися на саміті G7, зробити все можливе, щоб припинити вторгнення Росії в Україну до кінця року.

Джерело: "Le Monde" з посиланням на Agence France Press (AFP) і його джерело, "Sky News" із посиланням на два джерела, "Reuters", Зеленський у Telegram

Деталі: Два дипломати ЄС сказали, що Зеленський у зверненні до лідерів країн "Великої сімки" 27 червня сказав, що хоче припинити війну до кінця цього року, до настання зими.

Лідери G7 зібралися в німецьких Альпах, Зеленський звертався до них за зачиненими дверима через відеозв’язок. За його словами, війна ризикує вирувати далі.

Зеленський закликав лідерів G7 докласти максимум зусиль, щоб закінчити війну до кінця року, в тому числі шляхом посилення санкцій проти Росії, повідомило джерело.

За даними "Reuters", український лідер попросив "Велику сімку" про системи протиповітряної оборони, санкції проти РФ та допомогу з експортом зерна.

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Згодом Зеленський сам написав, що, серед іншого, закликав до обмеження ціни на нафту, яку експортує країна-агресор.

Також президент говорив про повоєнну відбудову України. 

Теми: війнаЗеленськийG7
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