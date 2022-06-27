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Буданов: Росіяни будуть битися до кінця, у них немає виходу

Роман ПетренкоПонеділок, 27 червня 2022, 15:13
буданов, фото дмитра ларіна, уп

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія не може визнати, що не змогла перемогти Україну, оскільки це означатиме крах її державності.

Джерело: Буданов в інтерв'ю виданню Financial Times

Деталі: Буданов сказав, що згоден з оцінкою Заходу, що російські сили деградували та деморалізовані, проте у нього мало надії, що це призведе до виведення військ зі східних і південних областей України.

Пряма мова Буданова: "Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це не буде крахом системи (Путіна – УП.), це буде крахом державності.

Тому вони боротимуться скільки зможуть.

Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу".

Нагадаємо: Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти риють неглибокі ями у землі, щоб отримати легке поранення і виїхати із Херсонщини.

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Теми: розвідкавійнаокупаціяРосія
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