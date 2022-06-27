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Буданов: Росіяни будуть битися до кінця, у них немає виходу

Роман ПетренкоПонеділок, 27 червня 2022, 15:13
Буданов: Росіяни будуть битися до кінця, у них немає виходу
буданов, фото дмитра ларіна, уп

За словами начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія не може визнати, що не змогла перемогти Україну, оскільки це означатиме крах її державності.

Джерело: Буданов в інтерв'ю виданню Financial Times

Деталі: Буданов сказав, що згоден з оцінкою Заходу, що російські сили деградували та деморалізовані, проте у нього мало надії, що це призведе до виведення військ зі східних і південних областей України.

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Пряма мова Буданова: "Якщо Росія зараз визнає, що не змогла перемогти Україну, це не буде крахом системи (Путіна – УП.), це буде крахом державності.

Тому вони боротимуться скільки зможуть.

Російська армія буде змушена боротися до кінця. Вони не мають іншого виходу".

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Нагадаємо: Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти риють неглибокі ями у землі, щоб отримати легке поранення і виїхати із Херсонщини.

Теми: розвідкавійнаокупаціяРосія
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