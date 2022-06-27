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Буданов: Россияне будут сражаться до конца, у них нет выхода

Роман ПетренкоПонедельник, 27 июня 2022, 15:13
Буданов: Россияне будут сражаться до конца, у них нет выхода
буданов, фото дмитрия ларина, уп

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия не может признать, что не смогла победить Украину, поскольку это будет означать крах ее государственности.

Источник: Буданов в интервью изданию Financial Times

Детали: Буданов сказал, что согласен с оценкой Запада, что российские силы деградировали и деморализованы, однако у него мало надежды, что это приведет к выводу войск из восточных и южных областей Украины.

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Прямая речь Буданова: "Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это не будет крах системы (Путина – УП.), это будет крах государственности.

Поэтому они будут бороться, сколько смогут.

Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода".

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Напомним: Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты роют неглубокие ямы в земле, чтобы получить легкое ранение и выехать из Херсонщины, где наступают украинские защитники.

Темы: разведкавойнаоккупацияРосcия
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