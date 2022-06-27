Буданов: Россияне будут сражаться до конца, у них нет выхода

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия не может признать, что не смогла победить Украину, поскольку это будет означать крах ее государственности.

Источник: Буданов в интервью изданию Financial Times

Детали: Буданов сказал, что согласен с оценкой Запада, что российские силы деградировали и деморализованы, однако у него мало надежды, что это приведет к выводу войск из восточных и южных областей Украины.

Прямая речь Буданова: "Если Россия сейчас признает, что не смогла победить Украину, это не будет крах системы (Путина – УП.), это будет крах государственности.

Поэтому они будут бороться, сколько смогут.

Российская армия будет вынуждена сражаться до конца. У них нет другого выхода".

Напомним: Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты роют неглубокие ямы в земле, чтобы получить легкое ранение и выехать из Херсонщины, где наступают украинские защитники.