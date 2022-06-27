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Жителям Демидова обещают восстановить шлюз дамбы до августа

Елена РощинаПонедельник, 27 июня 2022, 15:30
Жителям Демидова обещают восстановить шлюз дамбы до августа
Демидов затоплен, фото Эльдара Сарахмана, УП

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба обещает решить проблемы жителей подтопленного Демидова под Киевом: власти планируют к августу восстановить шлюз разрушенной в конце февраля дамбы.

Источник: комментарий Алексея Кулебы, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь: "В результате боевых действий в течение февраля-марта этого года была повреждена дамба на реке Ирпень, из-за чего частично подтоплено около 50 частных домов в селе Демидов возле села Козаровичи.

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Сразу после деоккупации Киевской области привлекли ряд специалистов военной и гражданской сфер. Задача – в кратчайшие сроки найти проектное решение для восстановления функционирования искусственного сооружения – дамбы.

Параллельно проводились работы по откачке воды из домов жителей села. Для этого задействовано несколько насосов. Уровень воды в пойме реки Ирпень удалось снизить. Также в настоящее время устанавливаются дополнительные помпы".

Детали: По словам Кулебы, воду из заводи сбрасывают в Киевское водохранилище через резервный шлюз.

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Глава ОВА заверил, что "балансодержатель сооружения проводит постоянные проверки состояния дамбы" – и она находится "в функциональном состоянии".

Прямая речь: "В период с 1 по 10 июля начнутся ремонтные работы по восстановлению поврежденного шлюза. Во время работы будут учтены и реализованы меры безопасности и надлежащего технического функционирования шлюзов. Примерный срок окончания работ – 1 августа текущего года.

Просим с пониманием отнестись к ситуации, возникшей в результате боевых действий. Она контролируется и в ближайшее время будет решена".

Предыстория:

  • 25 или 26 февраля во время наступления российских войск под Киевом была взорвана дамба на реке Ирпень, разлив реки частично помешал россиянам захватить столицу Украины.
  • 27 июня несколько десятков жителей подтопленного Демидова блокировали дорогу в сторону Киева и Дымера. Таким образом они хотели обратить внимание на свои проблемы, потому что дома до сих пор мокрые, а старая дамба не справляется и есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе и не откачают воду.

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Темы: Киевская областьвойнаместная власть
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