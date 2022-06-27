Жителям Демидова обещают восстановить шлюз дамбы до августа

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба обещает решить проблемы жителей подтопленного Демидова под Киевом: власти планируют к августу восстановить шлюз разрушенной в конце февраля дамбы.

Источник: комментарий Алексея Кулебы, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь: "В результате боевых действий в течение февраля-марта этого года была повреждена дамба на реке Ирпень, из-за чего частично подтоплено около 50 частных домов в селе Демидов возле села Козаровичи.

Сразу после деоккупации Киевской области привлекли ряд специалистов военной и гражданской сфер. Задача – в кратчайшие сроки найти проектное решение для восстановления функционирования искусственного сооружения – дамбы.

Параллельно проводились работы по откачке воды из домов жителей села. Для этого задействовано несколько насосов. Уровень воды в пойме реки Ирпень удалось снизить. Также в настоящее время устанавливаются дополнительные помпы".

Детали: По словам Кулебы, воду из заводи сбрасывают в Киевское водохранилище через резервный шлюз.

Глава ОВА заверил, что "балансодержатель сооружения проводит постоянные проверки состояния дамбы" – и она находится "в функциональном состоянии".

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Прямая речь: "В период с 1 по 10 июля начнутся ремонтные работы по восстановлению поврежденного шлюза. Во время работы будут учтены и реализованы меры безопасности и надлежащего технического функционирования шлюзов. Примерный срок окончания работ – 1 августа текущего года.

Просим с пониманием отнестись к ситуации, возникшей в результате боевых действий. Она контролируется и в ближайшее время будет решена".

Предыстория:

25 или 26 февраля во время наступления российских войск под Киевом была взорвана дамба на реке Ирпень, разлив реки частично помешал россиянам захватить столицу Украины.

27 июня несколько десятков жителей подтопленного Демидова блокировали дорогу в сторону Киева и Дымера. Таким образом они хотели обратить внимание на свои проблемы, потому что дома до сих пор мокрые, а старая дамба не справляется и есть вероятность, что весь Демидов будет затоплен, если не ликвидируют повреждения на взорванной дамбе и не откачают воду.

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