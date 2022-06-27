В Одессе частично откроют пляжи
Понедельник, 27 июня 2022, 16:21
Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.
Источник: Труханов в интервью польскому телеканалу Polsat News
Детали: По словам мэра, сегодня пребывание людей на пляжах небезопасно.
Но поток отдыхающих с каждым днём растёт, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты "не справляются с таким огромным количеством людей".
Прямая речь Труханова: "Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки".
Напомним: На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.