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В Одессе частично откроют пляжи

Роман ПетренкоПонедельник, 27 июня 2022, 16:21
ПЛЯЖ В ОДЕССЕ. 28 МАЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сети.

Источник: Труханов в интервью польскому телеканалу Polsat News

Детали: По словам мэра, сегодня пребывание людей на пляжах небезопасно.

Но поток отдыхающих с каждым днём растёт, а силы Нацполиции, патрульной полиции, муниципальной варты "не справляются с таким огромным количеством людей".

Прямая речь Труханова: "Мы сейчас разрабатываем проект создания безопасных участков на пляжах, где будут установлены специальные защитные сетки. Также планируем поставить дополнительные наблюдательные вышки".

Напомним: На пляже в Грибовке Одесской области от взрыва мины в воде погиб отдыхающий.

Темы: Одессапляживойна
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