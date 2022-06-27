Захисники показали, як знищують окупантів на острові Зміїний – відео

Оперативне командування "Південь" оприлюднило результати роботи захисників щодо знищення окупантів та їхньої військової техніки на острові Зміїний

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Різнорідні сили оборони продовжують операцію на Зміїному, наносять нові ураження противнику".

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Деталі: Захисники понад 10 разів влучно били по острову, поцілили по черговому зенітному гарматно-ракетному комплексу "Панцир-С1". Решта результатів дорозвідується.

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Що було раніше: 27 червня керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу підтвердила, що військова операція щодо острова Зміїний триває. Розрахована на повне звільнення від окупантів.