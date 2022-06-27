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Защитники показали, как уничтожают оккупантов на острове Змеиный

"Украинская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 16:28
Скриншот

Оперативное командование "Юг" обнародовало результаты работы защитников по уничтожению оккупантов и их военной техники на острове Змеиный.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Разнородные силы обороны продолжают операцию на Змеином, наносят новые поражения противнику".

Детали: Защитники более 10 раз точно били по острову, попали по очередному зенитному пушечному-ракетному комплексу "Панцирь-С1". Остальные результаты доразведываются.

Что предшествовало: 27 июня руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк на брифинге подтвердила, что военная операция по острову Змеиный продолжается. Рассчитана на полное освобождение от оккупантов.

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Темы: войнаЧерное мореОдесская область
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