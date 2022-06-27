Операція на Зміїному триває, ЗСУ завдали по ньому понад 10 ударів – ОК "Південь"

Збройні сили України завдали 10 ударів по окупантам та військовій техніці на острові Зміїний, пошкодили зенітно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Джерело: керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу

Пряма мова Гуменюк: "Військова операція по острову Зміїний триває. Розрахована на досить тривалий час, і на абсолютне вивільнення острова від окупантів".

Деталі: За словами речниці, цієї ночі ЗСУ влучно били по острову понад 10 разів. У результаті пошкодили зенітно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Таким чином захисники вже знищили три таких зенітних комплекси.

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