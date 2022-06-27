Операція на Зміїному триває, ЗСУ завдали по ньому понад 10 ударів – ОК "Південь"
Понеділок, 27 червня 2022, 15:18
Збройні сили України завдали 10 ударів по окупантам та військовій техніці на острові Зміїний, пошкодили зенітно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
Джерело: керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу
Пряма мова Гуменюк: "Військова операція по острову Зміїний триває. Розрахована на досить тривалий час, і на абсолютне вивільнення острова від окупантів".
Деталі: За словами речниці, цієї ночі ЗСУ влучно били по острову понад 10 разів. У результаті пошкодили зенітно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Таким чином захисники вже знищили три таких зенітних комплекси.
Передісторія:
- Раніше Буданов уже заявляв, що боротьба за острів Зміїний буде до кінця, тому що контроль за островом дає можливість захищати повітряний простір над півднем України.
- Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після ударів ЗСУ по позиціях російських окупантів.
- Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.
- 21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний.