Операція на Зміїному триває, ЗСУ завдали по ньому понад 10 ударів – ОК "Південь"

Збройні сили України завдали 10 ударів по окупантам та військовій техніці на острові Зміїний, пошкодили зенітно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Джерело: керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк на брифінгу

Пряма мова Гуменюк: "Військова операція по острову Зміїний триває. Розрахована на досить тривалий час, і на абсолютне вивільнення острова від окупантів".

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Деталі: За словами речниці, цієї ночі ЗСУ влучно били по острову понад 10 разів. У результаті пошкодили зенітно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Таким чином захисники вже знищили три таких зенітних комплекси.

Передісторія:

Раніше Буданов уже заявляв, що боротьба за острів Зміїний буде до кінця, тому що контроль за островом дає можливість захищати повітряний простір над півднем України.

Супутникові знімки зафіксували руйнування на Зміїному після ударів ЗСУ по позиціях російських окупантів.

Вранці 17 червня ВМС вразили буксир російських окупантів із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту, який віз людей та зброю на Зміїний.

21 червня стало відомо, що українські військові нанесли зосереджений удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний.