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На Донеччині окупанти влучили в мешканців, які готували їжу надворі: 1 загиблий, 5 поранених

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 16:40
руйнування на Донеччині, фото Донецької облпрокуратури

У селі Новолуганське на Донеччині окупанти вбили одного і поранили 5 місцевих мешканців, які готували їжу на вулиці.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 26-27 червня 2022 року збройні сили РФ вдарили з реактивної артилерії по Краматорському, Покровському та Бахмутському районах Донеччини.

Зокрема, у с. Новолуганське російські загарбники поранили шістьох цивільних осіб, які за відсутності в селі водо-, газо- та електропостачання готували їжу на вулиці, поблизу від своїх домівок. У постраждалих діагностовані множинні осколкові поранення та мінно-вибухові травми, один з них згодом помер у лікарні".

Деталі: Також повідомляється, що мішенями для окупантів стали міста Бахмут, Торецьк та Костянтинівка, села Катеринівка, Малинівка, Кліщіївка та Ягідне.

Потужними ворожими атаками зруйновано багато житлових будинків, пошкоджені навчальний заклад, господарські та інші споруди, сталося займання лісопосадки та поля з пшеницею.

Що передувало: Про загибель мирного мешканця в Новолуганському повідомляв у неділю голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Теми: Донецька областьвійна
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