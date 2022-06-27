Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Донеччині окупанти влучили в мешканців, які готували їжу надворі: 1 загиблий, 5 поранених

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 16:40
На Донеччині окупанти влучили в мешканців, які готували їжу надворі: 1 загиблий, 5 поранених
руйнування на Донеччині, фото Донецької облпрокуратури

У селі Новолуганське на Донеччині окупанти вбили одного і поранили 5 місцевих мешканців, які готували їжу на вулиці.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 26-27 червня 2022 року збройні сили РФ вдарили з реактивної артилерії по Краматорському, Покровському та Бахмутському районах Донеччини.

Реклама:

Зокрема, у с. Новолуганське російські загарбники поранили шістьох цивільних осіб, які за відсутності в селі водо-, газо- та електропостачання готували їжу на вулиці, поблизу від своїх домівок. У постраждалих діагностовані множинні осколкові поранення та мінно-вибухові травми, один з них згодом помер у лікарні".

Деталі: Також повідомляється, що мішенями для окупантів стали міста Бахмут, Торецьк та Костянтинівка, села Катеринівка, Малинівка, Кліщіївка та Ягідне.

Потужними ворожими атаками зруйновано багато житлових будинків, пошкоджені навчальний заклад, господарські та інші споруди, сталося займання лісопосадки та поля з пшеницею.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Про загибель мирного мешканця в Новолуганському повідомляв у неділю голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Теми: Донецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: