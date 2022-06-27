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На Донетчине оккупанты попали в жителей, готовивших еду на улице: 1 погибший, 5 раненых

Катерина ТищенкоПонедельник, 27 июня 2022, 16:40
На Донетчине оккупанты попали в жителей, готовивших еду на улице: 1 погибший, 5 раненых
разрушения в Донецкой области, фото Донецкой облпрокуратуры

В селе Новолуганское в Донецкой области оккупанты убили одного и ранили 5 местных жителей, которые готовили еду на улице.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 26-27 июня 2022 года вооруженные силы РФ ударили из реактивной артиллерии по Краматорскому, Покровскому и Бахмутскому районам Донецкой области.

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В частности, в с. Новолуганские российские захватчики ранили шестерых гражданских лиц, которые при отсутствии в селе водо-, газо- и электроснабжения готовили еду на улице, вблизи своих домов. У пострадавших диагностированы множественные осколочные ранения и минно-взрывные травмы, один из них впоследствии скончался в больнице".

Детали: Также сообщается, что мишенями для оккупантов стали города Бахмут, Торецк и Константиновка, села Катериновка, Малиновка, Клищиевка и Ягодное.

Мощными вражескими атаками разрушены многие жилые дома, повреждены учебное заведение, хозяйственные и другие сооружения, произошло возгорание лесопосадки и поля с пшеницей.

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Что предшествовало: О гибели мирного жителя в Новолуганском сообщал в воскресенье глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Темы: Донецкая областьвойна
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