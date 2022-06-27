Зеленський про Баканова: Якби хотів, уже звільнив би

Зеленський і Баканов у 2019 році, фото ОП

Зміна керівництва Служби безпеки України та будь-якого іншого правоохоронного органу в державі залежить від результатів їхньої інспекції, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський на брифінгу з президенткою Молдови Майєю Санду в Києві, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Що стосується керівника Служби безпеки України: по-перше, якби я захотів його звільнити, я вже його звільнив би, а по-друге, у нас проходить інспекція всіх правоохоронних органів зараз. Саме через те, що 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення РФ на нашу землю.

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Деталі: За словами президента, "деякі представники тих чи інших правоохоронних органів кудись поділися замість того, щоб бути на місці і захищати свою державу і народ".

"З різних причин. Всі ці причини – я їжджу областями і сам слухаю доповіді особисто. І тому зміна керівництва будь-якого правоохоронного органу, наголошую: будь-якого залежить тільки від цього. Чим я й займаюся", – сказав він.

Зеленський також додав, що повністю підтримує реформу СБУ.

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"Закон щодо реформи був проголосований у першому читанні. Щоправда, це було до війни. Війна вносить корективи. Ми продовжуватимемо (реформу – ІФ) на шляху до ЄС. Але я ще раз наголошую, ми проводимо реформи для себе, а не для Європейського. Союзу", – зазначив президент.

Що передувало: 24 червня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський нібито має намір звільнити з посади голови СБУ Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.