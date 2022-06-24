Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський може звільнити Баканова з посади глави СБУ – Politico

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 червня 2022, 04:30
Баканов, фото: СБУ

Президент України Володимир Зеленський має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, через невдачі і втрати в Херсоні Баканов потрапив у немилість Зеленського.

Посилаючись на слова чотирьох чиновників, наближених до президента, і західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ, Politico пише, що Зеленський прагне "замінити Баканова кимсь більш підходящим".

Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки глава СБУ не зміг належним чином впоратися з новими викликами.

Довідково:

Баканов був керівником штабу Зеленського та відповідальним за взаємодію з Верховною Радою.

ВІДЕО ДНЯ

Він був членом команди Зеленського, яку він представив 19 квітня 2019 року. 

Баканов є залаштунковою частиною "95 кварталу".

До виборів він працював головним юристом "Кварталу" та паралельно з 2017 року очолив партію "Слуга народу".

Із Зеленським Баканов дружить ще з дитинства.

"Ми з ним виросли в одному під'їзді. Це моя команда", – розповідав кандидат у президенти в інтерв'ю "Українській правді" про керівника свого штабу.

Теми: ЗеленськийБакановСБУ
Головне сьогодні

Українські військові виходять з Сєвєродонецька – журналіст

фото, відеоЕкснардеп ховав на горищі понад 6 тисяч артефактів, викрадених з музеїв Криму

Джонсон застеріг від пошуку "поганого миру" в Україні

Гайдай: Захисники отримали наказ відходити на нові позиції у Сєвєродонецьку

ЗСУ розбили ворожі ДРГ, авіацією вдарили по скупченню ворога – зведення

Під Рязанню в Росії впав Іл-76

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про кандидатство України в ЄС: одне з найважливіших рішень за 30 років
Зеленський: Ми будуватимемо державу з потужним захистом, як в Ізраїлі
У Зеленського прокоментували інформацію про візит Санду до Києва
Останні новини
13:41
В Україні визначили місця, де можна і де заборонено купатися влітку
13:40
Вугілля на наступний опалювальний сезон можуть профінансувати коштом Укренерго
13:37
Глава МЗС Німеччини сподівається на щоденний експорт зерна з Одеси у липні
13:32
відеоСБУ заявила, що нардеп Деркач звербований російською розвідкою
13:31
Білоруси надумали відмовитись від домінування російських авто на ринку: причини
13:11
Лавров порівняв ЄС та НАТО з гітлерівською Німеччиною
12:59
Статус кандидата у члени ЄС: НБУ отримав додаткові зобов'язання і завдання
12:56
Кремль відреагував на кандидатство України в ЄС: "головне, аби не було проблем для РФ"
12:53
оновленоСитуація погана, через обстріли росіян загинуло 111 людей – мер Миколаєва
12:44
В Україні відновлюють роботу магазини одягу групи LPP, зокрема – Reserved та Cropp
Усі новини...