Зеленський може звільнити Баканова з посади глави СБУ – Politico

Президент України Володимир Зеленський має намір звільнити з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Джерело: Politico з посиланням на джерела

Деталі: За даними видання, через невдачі і втрати в Херсоні Баканов потрапив у немилість Зеленського.

Посилаючись на слова чотирьох чиновників, наближених до президента, і західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ, Politico пише, що Зеленський прагне "замінити Баканова кимсь більш підходящим".

Баканов потрапив під шквал критики наближених до Зеленського людей після вторгнення Росії в Україну 24 лютого, оскільки глава СБУ не зміг належним чином впоратися з новими викликами.

Довідково:

Баканов був керівником штабу Зеленського та відповідальним за взаємодію з Верховною Радою.

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Він був членом команди Зеленського, яку він представив 19 квітня 2019 року.

Баканов є залаштунковою частиною "95 кварталу".

До виборів він працював головним юристом "Кварталу" та паралельно з 2017 року очолив партію "Слуга народу".

Із Зеленським Баканов дружить ще з дитинства.

"Ми з ним виросли в одному під'їзді. Це моя команда", – розповідав кандидат у президенти в інтерв'ю "Українській правді" про керівника свого штабу.