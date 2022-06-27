Обстріл Харкова: щонайменше 5 загиблих і 22 поранених

РОСІЙСЬКІ СНАРЯДИ ВЛУЧИЛИ В СУПЕРМАРКЕТ НА САЛТІВЦІ 23 КВІТНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Внаслідок обстрілу російськими військами району Північна Салтівка у Харкові в понеділок загинуло щонайменше 5 людей, постраждали 22, з них 5 дитини.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Дослівно: "5 людей загинули, 22 отримали поранення, з них - 5 дітей. Такі жахливі наслідки сьогоднішніх обстрілів Харкова російськими окупантами.

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Всі вони - мирні мешканці Харкова, які йшли вулицями, гуляли на дитячих майданчиках… Щирі співчуття рідним".

Деталі: Раніше повідомлялося про 4 загиблих і 22 поранених внаслідок обстрілу Харкова в понеділок.

"Окупанти влучали по дворах, вулицях – виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі", - додав він.

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Нагадаємо: Окупанти не припиняють завдавати ударів по Харківщині. Напередодні загарбники обстріляли Чугуївську громаду, внаслідок чого двоє мешканців загинули.

Також цієї ночі у Харкові ракета окупантів влучила у подвір'я школи. Внаслідок ще одного удару було пошкоджено адміністративну будівлю.