Обстрел Харькова: по меньшей мере 5 погибших и 22 раненых
В результате обстрела российскими войсками района Северная Салтовка в Харькове в понедельник погибли по меньшей мере 5 человека, пострадали 22, из них 5 детей.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Дословно: "5 человек погибли, 22 получили ранения, из них – 5 детей. Таковы ужасающие последствия сегодняшних обстрелов Харькова российскими оккупантами.
Все они – мирные жители Харькова, которые шли по улицам, гуляли на детских площадках… Искренние соболезнования родным".
Детали: Ранее сообщалось о 5 погибших и 22раненых в результате обстрела Харькова в понедельник.
"Оккупанты попадали по дворам, улицам – исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители", – добавил он.
Напомним: Оккупанты не прекращают наносить удары по Харьковщине. Накануне захватчики обстреляли Чугуевскую общину, в результате чего двое жителей погибли.
Также этой ночью в Харькове ракета оккупантов попала во двор школы. В результате еще одного удара было повреждено административное здание.