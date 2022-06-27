Обстрел Харькова: по меньшей мере 5 погибших и 22 раненых

РОССИЙСКИЕ СНАРЯДЫ ПОПАЛИ В СУПЕРМАРКЕТ НА СЕВЕРЕ ХАРЬКОВА 23 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

В результате обстрела российскими войсками района Северная Салтовка в Харькове в понедельник погибли по меньшей мере 5 человека, пострадали 22, из них 5 детей.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "5 человек погибли, 22 получили ранения, из них – 5 детей. Таковы ужасающие последствия сегодняшних обстрелов Харькова российскими оккупантами.

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Все они – мирные жители Харькова, которые шли по улицам, гуляли на детских площадках… Искренние соболезнования родным".

Детали: Ранее сообщалось о 5 погибших и 22раненых в результате обстрела Харькова в понедельник.

"Оккупанты попадали по дворам, улицам – исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители", – добавил он.

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Напомним: Оккупанты не прекращают наносить удары по Харьковщине. Накануне захватчики обстреляли Чугуевскую общину, в результате чего двое жителей погибли.

Также этой ночью в Харькове ракета оккупантов попала во двор школы. В результате еще одного удара было повреждено административное здание.