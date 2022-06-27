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На Київщині повністю зруйновано близько 5 тисяч будинків – ОВА

Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 19:03
На Київщині повністю зруйновано близько 5 тисяч будинків – ОВА
ЗРУЙНОВАНА БОРОДЯНКА, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

На Київщині внаслідок російського вторгнення повністю зруйновано 161 багатоповерхівку і 4835 приватних будинків.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в інтерв’ю Інтерфакс-Україна

Дослівно: "На сьогодні на території області повністю зруйновано 4835 приватних будинків та 13 292 частково пошкоджені. Також повністю зруйнована 161 багатоповерхівка та 975 частково пошкоджено. Житла потребують 11 319 сімей".

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Деталі: За словами Кулеби, будівництво нових будинків для людей, які втратили житло, планують почати з середини липня.

"Основним критерієм, кому будувати насамперед, залишається те, що зруйнований будинок був єдиним житлом. 280 будинків – це та цифра, яку в ідеалі ми маємо досягти до зими", – сказав він.

Що передувало: Київська обласна рада 23 червня ухвалила дві програми з метою посприяти в отриманні житла людям, які втратили свої будинки через агресію Росії. Їхній бюджет – 1,7 млрд грн та 2,805 млрд грн. За ними, у 2022-23 роках буде зведено 560 будинків та викуплено 2000 квартир.

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Теми: Київська областьбудівництвовійнажитло
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