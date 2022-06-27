В Киевской области полностью разрушено около 5 тысяч домов – ОВА

В Киевской области в результате российского вторжения полностью разрушена 161 многоэтажка и 4835 частных домов.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в интервью Интерфакс-Украина

Дословно: "На сегодняшний день на территории области полностью разрушены 4835 частных домов и 13 292 частично повреждены. Также полностью разрушена 161 многоэтажка и 975 частично повреждены. В жилье нуждаются 11 319 семей".

Детали: По словам Кулебы, строительство новых домов для людей, лишившихся жилья, планируют начать с середины июля.

"Основным критерием, кому строить в первую очередь, остается то, что разрушенный дом был единственным жильем. 280 домов – это та цифра, которую в идеале мы должны достичь к зиме", – сказал он.

Что предшествовало: Киевский областной совет 23 июня принял две программы с целью помочь в получении жилья людям, потерявшим свои дома из-за агрессии России. Их бюджет – 1,7 млрд. грн. и 2,805 млрд. грн. Согласно им, в 2022-23 годах будет построено 560 домов и выкуплено 2000 квартир.