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У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Понеділок, 27 червня 2022, 19:11

Керівник управління з питань ЗМІ та комунікацій офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив про досягнення консенсусу щодо створення "операційного центру", який займатиметься питанням вивезення зерна з України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Алтун заявив в інтерв’ю італійській газеті Il Messagero.

"Ми відігравали роль фасилітатора, і в результаті наших переговорів було досягнуто консенсусу щодо створення операційного центру у Стамбулі. Ми сподіваємось, що завантажені зерном судна вирушать якнайшвидше", – сказав чиновник.

Він додав, що Туреччина приділяє велике значення безпечному виконанню цього процесу і запобіганню будь-яких інцидентів: "Маємо обережний оптимізм, що відчутні кроки в цьому питанні можуть бути вжиті скоро".

Алтун також висловився щодо ролі Туреччини у війні між Росією та Україною: за його словами, Анкара прагне сприяти "справедливому миру" за будь-яких обставин, розкритикувавши неназвані країни, які нібито виступають за затяжну війну з метою виснажити РФ.

Радник Ердогана заявив, що Туреччина не буде приєднуватися до санкцій проти Москви, якщо їх не буде запроваджено на рівні ООН.

Минулого тижня делегація міністерства оборони Туреччини провела переговори в Москві щодо розблокування експорту українського зерна морським шляхом.

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Як повідомили в міністерстві оборони Туреччини, зустріч відбулася в "конструктивній і дуже позитивній атмосфері", а її учасники заявили про досягнення порозуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участі України та ООН.

Водночас у МЗС України цієї домовленості не підтвердили.

Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом. Вона також звинувачує Захід у тому, що через санкції проти неї ціна продовольства зросла.

Теми: ТуреччинаУкраїнасільське господарство
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