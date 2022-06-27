Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции заявили о создании "операционного центра" для вывоза зерна из Украины

Понедельник, 27 июня 2022, 19:11

Руководитель управления по СМИ и коммуникациям офиса президента Турции Фахреттин Алтун заявил о достижении консенсуса по созданию "операционного центра", который будет заниматься вопросом вывоза зерна из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Алтун заявил в интервью итальянской газете Il Messagero.

"Мы играли роль фасилитатора, и в результате наших переговоров был достигнут консенсус по созданию операционного центра в Стамбуле. Мы надеемся, что загруженные зерном суда отправятся как можно скорее", – сказал чиновник.

Он добавил, что Турция уделяет большое значение безопасному выполнению этого процесса и предотвращению любых инцидентов: "Имеем осторожный оптимизм, что ощутимые шаги в этом вопросе могут быть предприняты скоро".

Алтун также высказался по поводу роли Турции в войне между Россией и Украиной: по его словам, Анкара стремится способствовать "справедливому миру" при любых обстоятельствах, раскритиковав неназванные страны, якобы выступающие за затяжную войну с целью истощения РФ.

Советник Эрдогана заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против Москвы, если они не будут введены на уровне ООН.

На прошлой неделе делегация Министерства обороны Турции провела переговоры в Москве по разблокированию экспорта украинского зерна морским путем.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщили в Минобороны Турции, встреча состоялась в "конструктивной и очень положительной атмосфере", а ее участники заявили о достижении взаимопонимания о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН.

В то же время, в МИД Украины эту договоренность не подтвердили.

Россия блокирует акваторию Черного моря, из-за чего Украина не может экспортировать свою продовольствие по морскому пути. Она также обвиняет Запад в том, что из-за санкций против нее цена продовольствия выросла.

Темы: ТурцияУкраинасельское хозяйство
Главное сегодня

Притула рассказал, на что потратит деньги, которые собрали на Байрактары

На Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад – сводка

Обновлено от 00.44Удар по ТРЦ в Кременчуге: количество погибших возросло до 18

Юг: ВСУ нанесли по врагу пять авиаударов

Рейтинговое агентство Moody's объявило дефолт России

У украинцев не возьмут 600 миллионов гривень на Байрактары, а отдадут три БПЛА бесплатно

Все новости...
Турция
В Турции верят, что "зерновой коридор" заработает через месяц в случае согласия
Турция заявила, что достигла прогресса с Россией по вывозу украинского зерна
Газпром приостанавливает подача газа по "Турецкому потоку"
Последние новости
09:06
Многим раненым "Ураганом" в Лисичанске ампутировали конечности – Гайдай
09:02
Защитные сетки и наблюдательные вышки: в Одессе хотят обустроить безопасные участки на пляжах
09:02
Как война заставляет переосмыслить изменения Конституции – ЧЕСТНО
09:01
В Белом доме не уверены, что Украина сможет вернуть все утраченные территории - CNN
08:51
видеоДесантник приземлил российский вертолет "Аллигатор"
08:36
Притула рассказал, на что потратит деньги, которые собрали на Байрактары
08:10
"Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами" – Гайдай
07:52
Украина предлагает Европе свои хранилища для хранения газа – министр
07:39
"Это наш момент 1937 года": глава Генштаба Британии призовет предотвратить Третью мировую
07:19
На Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад – сводка
Все новости...