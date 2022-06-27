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Джонсон про ракетний удар по Кременчуку: Путін ще раз показав глибину жорстокості та варварства

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 21:03

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив російський ракетний удар Кременчука.

Про це він заявив на зустрічі лідерів G7 у Баварії, пише "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

"Це жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, в яку впаде російський лідер", - сказав Джонсон.

"Знову наші думки з сім'ями невинних жертв України. Путін повинен розуміти, що його поведінка лише зміцнить рішучість Великої Британії та будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - додав британський прем'єр.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Кременчуку зросла до десятьох.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів "Українській правді", що удару по Кременчуку Росія завдала ракетою Х-22, випущеною з дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.

Теми: ПутінКременчукБорис Джонсон
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