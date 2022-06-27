Джонсон о ракетном ударе по Кременчугу: Путин еще раз показал глубину жестокости и варварства

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил российский ракетный удар по Кременчугу.

Об этом он заявил на встрече лидеров G7 в Баварии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"Это ужасающее нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую падет российский лидер", - сказал Джонсон.

"Вновь наши мысли с семьями невинных жертв Украины. Путин должен понимать, что его поведение лишь укрепит решимость Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил британский премьер.

По последним данным, число погибших в результате ракетного удара россиян по Кременчугу возросло до десяти.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал "Украинской правде", что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.