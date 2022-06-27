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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 14

Роман Петренко, Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 19:55
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 14
скріншот

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука зросла до 14, понад 50 людей поранено.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Деталі: Близько 22 години Лунін повідомив, що кількість загиблих від ракетної атаки зросла до 13.

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Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що з-під завалів дістали тіла 13 загиблих, ще одна людина померла в лікарні. Всього за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.

За словами Луніна, потреби в додатковій крові для постраждалих у шпиталях немає. Внаслідок удару ТРЦ повністю знищений.

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На місце події прибув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. 

За даними секретаря РНБО Данілова, по Кременчугу випустили дві ракети. Крім ТРЦ, росіяни поцілили в міський стадіон.

Пряма мова Зеленського: "Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно".

Передісторія: 27 червня росіяни завдали кілька ракетних ударів по супермаркету в Кременчуку, внаслідок чого є загиблі.

Теми: ЗеленськийКременчукобстрілРосія
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