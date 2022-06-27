Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 14

Роман Петренко, Катерина ТищенкоПонеділок, 27 червня 2022, 19:55
скріншот

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по ТРЦ Кременчука зросла до 14, понад 50 людей поранено.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Деталі: Близько 22 години Лунін повідомив, що кількість загиблих від ракетної атаки зросла до 13.

Пізніше Офіс генпрокурора повідомив, що з-під завалів дістали тіла 13 загиблих, ще одна людина померла в лікарні. Всього за медичною допомогою звернулося 59 осіб, майже половина у тяжкому стані.

За словами Луніна, потреби в додатковій крові для постраждалих у шпиталях немає. Внаслідок удару ТРЦ повністю знищений.

ВІДЕО ДНЯ

На місце події прибув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. 

За даними секретаря РНБО Данілова, по Кременчугу випустили дві ракети. Крім ТРЦ, росіяни поцілили в міський стадіон.

Пряма мова Зеленського: "Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити.

Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів.

Росія продовжує виміщати своє безсилля на звичайних громадянах. Сподіватися на адекватність і людяність з її боку марно".

Передісторія: 27 червня росіяни завдали кілька ракетних ударів по супермаркету в Кременчуку, внаслідок чого є загиблі.

Теми: ЗеленськийКременчукобстрілРосія
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів

Рейтингове агентство Moody’s оголосило дефолт Росії

оновленоУдар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 16

В українців не візьмуть 600 мільйонів гривень на Байрактари, а віддадуть три БПЛА безкоштовно

оновлено, фото, відеоКількість загиблих внаслідок ракетного удару в Кременчуку зросла до 14

У Туреччині заявили про створення "операційного центру" для вивезення зерна з України

Усі новини...
Найближчим часом очікують чергові ракетні пуски з Білорусі – зведення Генштабу
ЗСУ завдали суттєвої шкоди росіянам перед відступом з Сєвєродонецька – Пентагон
Багато людей встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед ударом – Зеленський
Останні новини
06:00
Пентагон оцінив дії ЗСУ на Донбасі
05:03
У Миколаєві лунають вибухи – мер
04:46
Після значних втрат російська армія розраховує на відставних офіцерів і резервістів – ISW
03:47
Абсолютний жах – Макрон про удар по Кременчуку
03:18
Байден про удар по Кременчуку: США продовжать притягувати Росію до відповідальності
02:34
Південь: ЗСУ завдали ворогу п’ять авіаударів
01:58
Путін і винні будуть притягнуті до відповідальності – G7 про удар по Кременчуку
01:36
Радбез ООН обговорить на засіданні удар по Кременчуку
01:08
Рейтингове агентство Moody’s оголосило дефолт Росії
00:44
оновленоУдар по ТРЦ у Кременчуку: кількість загиблих зросла до 16
Усі новини...