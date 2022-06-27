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МЗС Латвії про обстріл ТЦ у Кременчуку: перестаньмо дзвонити Путіну

"Європейська правда"Понеділок, 27 червня 2022, 21:45

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що після ракетних обстрілів торгового центру в Кременчуці потрібно накласти ще більше санкцій проти Росії.

Про це Рінкевичс написав у Twitter, передає "Європейська правда".

"Ще один жахливий воєнний злочин Росії – ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці. Настане день, коли відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, а до того перестаньмо дзвонити у Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, потрібно запровадити ще більше санкцій. Мої співчуття всім, хто постраждав", – зазначив міністр.

Відреагувала на обстріли і посол США в Україні Бріджет Брінк.

"Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні", – написала дипломатка у Twitter.

Раніше російський ракетний удар Кременчука засудив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Це жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, в яку впаде російський лідер", - сказав Джонсон.

ВІДЕО ДНЯ

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Кременчуку зросла до десятьох.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів "Українській правді", що удару по Кременчуку Росія завдала ракетою Х-22, випущеною з дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.

Теми: МЗСЛатвіяКременчук
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