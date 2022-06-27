МЗС Латвії про обстріл ТЦ у Кременчуку: перестаньмо дзвонити Путіну

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що після ракетних обстрілів торгового центру в Кременчуці потрібно накласти ще більше санкцій проти Росії.

Про це Рінкевичс написав у Twitter, передає "Європейська правда".

"Ще один жахливий воєнний злочин Росії – ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці. Настане день, коли відповідальні будуть притягнуті до відповідальності, а до того перестаньмо дзвонити у Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, потрібно запровадити ще більше санкцій. Мої співчуття всім, хто постраждав", – зазначив міністр.

Відреагувала на обстріли і посол США в Україні Бріджет Брінк.

"Жахливі повідомлення та фото надходять з Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговельному центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за його звірства в Україні", – написала дипломатка у Twitter.

Раніше російський ракетний удар Кременчука засудив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Це жахливий напад ще раз показав глибину жорстокості та варварства, в яку впаде російський лідер", - сказав Джонсон.

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За останніми даними, кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Кременчуку зросла до десятьох.

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів "Українській правді", що удару по Кременчуку Росія завдала ракетою Х-22, випущеною з дальнього бомбардувальника Ту-22М3 з боку Курська.