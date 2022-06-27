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МИД Латвии об обстреле ТЦ в Кременчуге: давайте перестанем звонить Путину

"Европейская правда"Понедельник, 27 июня 2022, 21:45

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что после ракетных обстрелов торгового центра в Кременчуге следует наложить еще больше санкций против России.

Об этом Ринкевичс написал в Twitter, передает "Европейская правда".

"Еще одно ужасное военное преступление России - ракетные обстрелы торгового центра в Кременчуге. Наступит день, когда ответственные будут привлечены к ответственности, а до того перестанем звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, нужно ввести еще больше санкций. Мои соболезнования всем, кто пострадал", – отметил министр.

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Отреагировала на обстрелы и посол США в Украине Бриджет Бринк.

"Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине", - написала дипломатка в Twitter.

Ранее российский ракетный удар Кременчуга осудил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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"Это ужасное нападение еще раз показало глубину жестокости и варварства, в которую упадет российский лидер", - сказал Джонсон.

По последним данным, число погибших в результате ракетного удара россиян по Кременчугу возросло до десяти.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал "Украинской правде", что удар по Кременчугу Россия нанесла ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.

Темы: МИДЛатвияКременчуг
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